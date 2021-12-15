Людська технологія вперше торкнулася сонячної корони: зонд Parker надіслав фото

Американський космічний зонд Parker Solar Probe пролетів через верхні шари атмосфери Сонця. Апарат зібрав зразки частинок і відомості про магнітні поля.

Це перший людський апарат, який наблизився до зірки так близько. Ба більше, він уцілів і продовжить свою місію. Апарат Parker Solar Probe запустили для вивчення сонця у 2018 році. Його оснастили обладнанням для вивчення магнітних полів і плазми, а також камерами для зйомки сонячних вітрів. Parker захищений тепловим щитом з вуглепластику товщиною 11 сантиметрів, який може витримати температуру близько 1370 градусів Цельсія. Тривалість місії апарату – сім років.

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Сонячна корона



Ці зображення зонд Parker надіслав на Землю / Фото NASA

Нова віха знаменує собою один важливий крок для Сонячного зонда Parker і один гігантський стрибок для сонячної науки. Подібно до того, як висадка на Місяць дозволила вченим зрозуміти, як він утворився, дотик до того, з чого складається Сонце, допоможе вченим розкрити важливу інформацію про нашу найближчу зірку і її вплив на Сонячну систему.,

– так починають своє повідомлення в NASA.

На відміну від Землі, Сонце не має твердої поверхні. Але має гарячу атмосферу, зроблену з сонячного матеріалу, пов'язаного з зіркою гравітацією і магнітними силами. Коли зростаюче тепло і тиск відштовхують цей матеріал від Сонця, він досягає точки, де гравітація і магнітні поля занадто слабкі, щоб утримувати його. Ця точка, відома як критична поверхня Альвена, знаменує собою кінець сонячної атмосфери й початок сонячного вітру.

Досі дослідники не були впевнені, які межі у критичної поверхні Альвена. Ґрунтуючись на віддалених знімках корони, її оцінювали десь від 10 до 20 сонячних радіусів від поверхні Сонця – від 4,3 до 8,6 мільйона миль. Спіральна траєкторія Parker повільно наближає його до Сонця, і протягом останніх кількох проходів космічний апарат постійно був нижче 20 сонячних радіусів (91 відсоток відстані Землі від Сонця), ставлячи його в положення, щоб перетнути кордон – якщо оцінки були правильними.

28 квітня 2021 року, під час восьмого обльоту Сонця, Parker Solar Probe зіткнувся з конкретними магнітними частинками на висоті 18,8 сонячних радіусів (близько 8,1 мільйона миль) над сонячною поверхнею. Це стало сигналом про перший перетин критичної поверхні Альвена і вхід до сонячної атмосфери.

Перший прохід через корону тривав всього кілька годин і він є одним з багатьох запланованих для місії.

Паркер буде продовжувати спіраль ближче до Сонця, в кінцевому підсумку досягнувши 8,86 сонячних радіусів (3,83 мільйона миль) від поверхні.

Майбутні обльоти, наступний з яких відбудеться в січні 2022 року, ймовірно, знову приведуть сонячний зонд через корону.

Під час прольоту зонд кілька разів проходив через корону і виходив з неї. Це доводить теорію, яку раніше висували вчені: