Людська перевага: чим ми відрізнялися від неандертальців

Різниця між Homo sapiens та Homo neanderthalensis, неандертальцями, криється не лише відмінності зовнішнього вигляду. Вона лежить глибше, на рівні білків.

Лінії Homo sapiens та неандертальців розділилися приблизно 800 тисяч років тому (за іншими даними – 500 тисяч). Але пізніше наші види неодноразово схрещувалися. Та вижили лише ми, люди. То що ж робить нас унікальними у порівнянні з "паралельними людствами"? Очевидно, що таких причини декілька й науковці знайшли ще одну.

Цікаво Найкращий подарунок для родини – телевізор від Samsung

Різниця між "нами" та "ними"

Глутатіонредуктаза (Glutathione reductase, GR) – це білок із невимовною назвою, який кодується однойменним геном та відрізняє нас від неандертальців та, наприклад, від інших мавп. Функція його напрочуд важлива – захистити клітину від окислювального стресу.

Що таке окислювальний стрес? Окислювальний стрес – це нездатність клітини подолати збільшення виділення активних форм кисню. Через це клітина руйнується в результаті окислення. Це призводить до розвитку, наприклад, атеросклерозу, діабету, хвороби Альцгеймера та інших небезпечних захворювань.

Науковці виявили, що білок, який дістався нам у спадок від неандертальців (під час метисації) спричиняє зростання кількості активних кисневих радикалів, які стають причиною окислювального стресу. "Рідний" білок GR захищає нас від цього стресу. Якщо у людини відсутні генетичні домішки від неандертальців, то відсутній й додатковий ризик отримати хворобу через руйнування клітин.

Таким чином була виявлена ще одна розбіжність між людьми та нашими близькими родичами-неандертальцями: "наш" білок захищає від окислювального стресу, а "їхній" – може стати його причиною.