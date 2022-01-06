Лінії Homo sapiens та неандертальців розділилися приблизно 800 тисяч років тому (за іншими даними – 500 тисяч). Але пізніше наші види неодноразово схрещувалися. Та вижили лише ми, люди. То що ж робить нас унікальними у порівнянні з "паралельними людствами"? Очевидно, що таких причини декілька й науковці знайшли ще одну.

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Різниця між "нами" та "ними"

Глутатіонредуктаза (Glutathione reductase, GR) – це білок із невимовною назвою, який кодується однойменним геном та відрізняє нас від неандертальців та, наприклад, від інших мавп. Функція його напрочуд важлива – захистити клітину від окислювального стресу.

Що таке окислювальний стрес? Окислювальний стрес – це нездатність клітини подолати збільшення виділення активних форм кисню. Через це клітина руйнується в результаті окислення. Це призводить до розвитку, наприклад, атеросклерозу, діабету, хвороби Альцгеймера та інших небезпечних захворювань.

Науковці виявили, що білок, який дістався нам у спадок від неандертальців (під час метисації) спричиняє зростання кількості активних кисневих радикалів, які стають причиною окислювального стресу. "Рідний" білок GR захищає нас від цього стресу. Якщо у людини відсутні генетичні домішки від неандертальців, то відсутній й додатковий ризик отримати хворобу через руйнування клітин.

Таким чином була виявлена ще одна розбіжність між людьми та нашими близькими родичами-неандертальцями: "наш" білок захищає від окислювального стресу, а "їхній" – може стати його причиною.