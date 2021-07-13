9 липня 2021 року NASA оголосило про укладення контракту з Northrop Grumman на будівництво модуля Habitation and Logistics Outpost (HALO). Сума контракту склала 935 мільйонів доларів. Це один з перших модулів майбутньої космічної станції, який буде побудований. В ньому астронавти будуть жити та працювати.

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HALO з під'єднаним PPE / Фото NASA

Деталі майбутнього проєкту

Модуль HALO матиме стикувальні порти, що дозволить йому приймати космічні кораблі. Окрім того, саме до HALO будуть під'єднані інші модулі станції. Тому саме Habitation and Logistics Outpost стане центром керування усієї конструкції та буде розподіляти енергію.

Конструкція HALO базується на космічному кораблі Cygnus, який Northrop Grumman використовує для перевезення вантажів на Міжнародну космічну станцію. Але значною мірою він був модифікований, щоб зробити його житловим.

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Контракт на побудову передбачає не лише побудову HALO, а й інтеграцію його з модулем Power and Propulsion Element (PPE), побудовою якого займається компанія Maxar. Це енергетичний модуль, який матиме сонячні батареї та іонні двигуни, які забезпечуватимуть рух всієї конструкції.

Першочергово у NASA планували запускати HALO та PPE окремо та зістикувати їх уже біля Місяця. Проте таку схему польоту замінили на зручнішу у 2020 році. Тепер два модулі станції об'єднають відразу на Землі та запустять одночасно у листопаді 2024 році. Виведення на орбіту забезпечить ракета-носій SpaceX Falcon Heavy.