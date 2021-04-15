Дослідники з Університету Джорджії з'ясували, що люди готові довіряти комп'ютерам більше, ніж іншим людям. Особливо якщо мова заходить про якісь складні чи об'ємні завдання.

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Експеримент

Вчені попросили півтори тисячі добровольців підрахувати кількість людей на фотографії. Що більше людей ставало на фотографії, тим важче було рахувати. Учасники з більшою ймовірністю починали слідувати припущенню, згенерованому алгоритмом, а не рахували самостійно.

Крім того, вони більш скептично ставилися до підрахунків інших респондентів, але при цьому частіше ігнорували помилки, зроблені ШІ, помічаючи лише неточності інших добровольців-людей. Така поведінка зберігалася незалежно від того, наскільки точними були люди, які брали участь в експерименті.

Алгоритми здатні виконувати величезну кількість завдань. І їх перелік зростає з кожним днем. Схоже, ми схильні покладатися на них у міру ускладнення завдання, і це сильніше, ніж надія на інших людей,

— зазначив Ерік Богерт, співавтор роботи.

Вибір завдання для експерименту не був випадковим. Автори пояснили, що підрахунок людей на фотографії – завдання, яке стає складнішим зі збільшенням числа об'єктів. Крім того, комп'ютер впорається з нею без будь-якої "упередженості", яка може виникнути, наприклад при оцінці платоспроможності клієнтів банку. Також, на думку вчених, алгоритми розпізнавання осіб вивчені досить добре, щоб виключити серйозні помилки.

Ця робота була частиною більш масштабної програми з вивчення співпраці людини та машини. Кінцева мета її в тому, щоб порівняти групи людей і машин, які приймають рішення, і оцінити поведінку людини, а в підсумку знайти спосіб, як більше довіряти один одному.

Зараз команда також вивчає, як люди ставляться до рекомендацій алгоритмів при винесенні творчих і моральних суджень, таких як написання текстів і встановлення застави ув'язнених.