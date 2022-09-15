26 років самотності: помер останній представник ізольованого племені, що пережило геноцид

В Амазонії помер останній представник бразильського корінного племені, яке не контактувало з зовнішнім світом. Після винищення більшості його представників, чоловік, прозваний "людиною з діри", прожив на самоті 26 років.

Чоловік, імені котрого так ніхто й не дізнався, жив у тропічних лісах бразильської Амазонії. Про його смерть повідомили офіційні особи.

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26 років на самоті

Тіло виявив 23 серпня Альтаїр Жозе Алгайер, член бразильського агентства із захисту корінних народів (Funai). Чоловік лежав у гамаку біля свого солом'яного житла, а яскраве пір'я какаду було розкладене навколо. Це може означати, що він прикрасив це місце в очікуванні власної смерті.

Жоден сторонній не знав імені цієї людини, або навіть дуже багато про його плем'я – і з його смертю геноцид його народу завершився. Бо це дійсно був геноцид – навмисне знищення цілого народу скотарями, спраглими до землі та багатства,

– сказала Фіона Уотсон з організації Survival International.

Повна судово-медична експертиза смерті ще не завершена, але на місці не було виявлено жодних слідів загарбників або ознак насильства. Тому наразі офіційні особи вважають, що чоловік помер з природних причин у віці близько 60 років.

На цьому ролику, знятому в 2018 році, можна побачити "людину з діри" під час зрубування дерева: відео

Історія "людини з діри"

"Людиною з діри" його прозвали не просто так. Річ у тім, що у різних місцях перебування цього таємничого чоловіка знаходили ями глибиною до трьох метрів. Деякі з них були заповнені наконечниками списів, а ті, що знаходилися всередині його будинку, мали подряпини на стінах – можливо, натяк на те, що вони мали якесь духовне значення.



Одна з ям, викопаних "людиною з діри" / Фото J Pessoa

Проблеми з загарбниками почались у 1970-х роках, коли фермери захопили землю, що належала його племені .

. У 1980-х роках нелегальні власники ранчо принесли цим людям цукор у "подарунок", заздалегідь підмішавши в нього щурячу отруту. Більшість членів племені загинули.

Також відомо про як мінімум ще один напад, який стався на початку 1990-х років. Тоді тих небагатьох, хто вижив після отруєння – за деякими даними, близько шести осіб – розстріляли.

Вижив лише один – "людина з діри". Протягом наступних двох десятиліть озброєні групи здійснили один або кілька нападів на чоловіка і його будинок.

Представники Funai ще в середині 1990-х років знайшли докази того, що землі корінних народів були знищені фермерами, а також виявили залишки зруйнованих будинків корінних народів, знесених тракторами. Організація намагалася допомогти й залишала для чоловіка їжу та інструменти, однак той відмовився від них. Він розставляв пастки й випускав стріли в кожного, хто наважувався підійти надто близько.



Кадр з документального фільму Вінсента Кареллі, знятого у 2009 році / Фото Вінсента Кареллі

Надія на спокійне життя з'явилася у 1997 році, коли бразильська влада оголосила 8 000 гектарів землі на території Танару заповідником, заборонивши економічну діяльність у регіоні. Чиновники обгородили територію, де чоловік міг жити безперешкодно, однак незаконна вирубка лісів та напади продовжувалися.

Оскільки він рішуче чинив опір будь-яким спробам контакту, він помер, так і не розкривши ні своєї етнічної приналежності, ні мотивів ям, які вирив у своєму будинку. Він чітко висловив свій варіант дистанціювання, не сказавши жодного слова, яке б дозволило ідентифікувати його з якоюсь відомою мовою корінних народів,

– йдеться в заяві представників Обсерваторії з прав людини ізольованих корінних народів.

Контакти з місцевими племенами Амазонії досі залишаються мізерними, ускладнюючи підрахунок чисельності корінного населення. Вважається, що в Бразилії все ще проживає близько 305 племен, загальною чисельністю близько 900 000 осіб. З них понад 100 племен вирішили уникати будь-яких контактів із зовнішнім світом.