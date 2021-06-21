Десятки тисяч людей вимагають не пускати Джеффа Безоса на Землю після польоту у космос

Понад 46 тисяч осіб підписали петиції, автори яких закликають не пустити главу компанії Amazon Джеффа Безоса назад на Землю після запланованого на наступний місяць польоту у космос за його участі.

Політ Безоса у космос

Джефф Безос є засновником космічної компанії Blue Origin. Не так давно він оголосив, що разом зі своїм братом Марком він відправиться у космос в рамках першого туристичного польоту. Нагадаємо, що політ запланований на 20 липня 2021 року.

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Питиції про заборону Безосу повертатися на Землю

Заяву про це мільярдер зробив 7 липня, а вже через три дні в інтернеті з'явилися дві петиції із закликом заборонити бізнесмену повернення на планету, причому кожна з них зібрала тисячі підписів за все за кілька днів.

Найбільш популярна петиція називається "Не дозволяйте Джеффу Безос повернутися на Землю", а в її описі сказано, що "мільярдерів не повинно існувати на Землі або у космосі, але, якщо вони виберуть останнє, вони повинні там залишитися".

Користувачі платформи, які підписали петицію, висловлювали різні причини її схвалення, але найчастіше це пов'язано з бажанням позбутися від мільярдерів.

У другій петиції Безоса порівнюють з вигаданим лиходієм з всесвіту коміксів DC Лексом Лютором. Цікаво, що обидві петиції зараз є одними з найбільш підписуваних на платформі change.org.