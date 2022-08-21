Програма Artemis: як люди повернуться на Місяць, до чого тут Ілон Маск та скільки ще чекати

NASA планує висадити людей на Місяць у 2025 році, вперше за понад 50 років. Висадка має відбутися в рамках місії Artemis-3 — третього регулярного рейсу програми Artemis. Сьогодні розповідаємо про те, як людство повернеться на природний супутник Землі.

Не так давно 24 канал розповідав про те, що NASA визначилося із датою запуску надважкої ракети SLS. Зараз американське космічне агентство готується до запуску місії Artemis-1 – тестового автономного польоту до Місяця й назад.

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Дуже коротко про Artemis-3

Подібно до Artemis-1 без екіпажу та Artemis-2 з екіпажем, ця місія спрямована на запуск гігантської ракети Space Launch System (SLS) і космічного корабля Orion. Для посадки на Місяць екіпаж використовуватиме SpaceX Starship, систему, яку компанія американського мільярдера Ілона Маска зараз розробляє для місій з екіпажем людей.

Екіпаж Artemis-3 ще не названий, і дата запуску в 2025 році є більш ніж попередньою. NASA очікує результатів як від Artemis 1, так і від Artemis 2, перш ніж остаточно затвердити Artemis-3.

Космічне агентство вимагатиме значного прогресу у створенні скафандрів. Нагадаємо, що їх розробку віддали приватним компаніям.

Варто також додати, що ракетна система Starship наразі не готова – тривають тестові випробування та підготовка до першого орбітального польоту.

Підготовка до історичної події

NASA готується до проведення важливого експерименту за межами магнітного поля Землі. Його результати мають продемонструвати наскільки космічна гравітація може впливати на астронавтів зокрема – це допоможе підготувати належний захист для них. Крім того, в рамках Artemis-1 буде проведено низку різноманітних вимірювань впливу космічної радіації.

Місія Artemis-1, політ якої запланований на 29 серпня 2022 року, оцінить готовність ракети SLS та корабля Orion до транспортування астронавтів.

Основними цілями Artemis-2 (запланована на 2024 рік) буде переліт чотирьох людей на орбіту Місяця та назад. Artemis-2 триватиме щонайменше вісім днів (але може продовжитися до трьох тижнів).

Крім оцінки даних, зібраних з Artemis 1 і 2, NASA також потрібно буде переконатися, що скафандри надійно захистять астронавтів. Спочатку агентство розробляло скафандри власними силами, але воно вирішило перейти до комерційних постачальників після того, як Офіс генерального інспектора NASA попередив, що створені агентством скафандри спричиняють невиправдані затримки.

Останнім пунктом буде готовність системи Starship від SpaceX. Starship провів лише кілька випробувань у повітрі і ще не здійснив орбітальної місії. Компанія сподівається виконати орбітальну місію в 2022 році. Підготовка Starship до місячної місії також була відкладена через скаргу (а згодом і судовий позов) Blue Origin, конкурента за контрактом HLS з NASA. Суд Безос програв, але він затримав виконання договору на кілька місяців.

Перша жінка на Місяці

Склад екіпажу Artemis-3 досі не оголошено. Водночас у NASA заявили, що до екіпажу увійдуть чотири астронавти.

Принаймні частину екіпажу складатимуть астронавти NASA. Агентство пообіцяло, що до посадкового екіпажу увійдуть перша жінка та перша темношкіра людина на Місяці (оскільки в усіх місіях висадки людей в рамках програми Apollo у 1960-х та 1970-х роках на борту були білі чоловіки). У 2022 році NASA відкрило право на участь у програмі Artemis для всього загону астронавтів.

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Які ще агентства можуть бути запрошені до участі у програмі наразі невідомо, однак, ймовірно, варто очікувати на участь астронавтів з ESA (Європейське космічне агентство) та JAXA (Японське космічне агентство). Artemis є міжнародною програмою, і коаліція з десятків агентств формує угоду Artemis, яку очолює NASA.

Американці вже пообіцяли Японії місце в майбутній місії на Місяць і, можливо, місце у місії з висадки на супутник. Японія та Сполучені Штати уклали угоду як частину комплексу з угод щодо кібербезпеки, стільникових мереж 5G та іншої науково-технічної співпраці.

Європейське космічне агентство також є головним учасником угоди Artemis, надаючи європейський службовий модуль для космічного корабля NASA Orion, а також кілька елементів для майбутньої космічної станції Gateway. Менш вірогідним вибором була б Канада, оскільки країна вже має астронавта, призначеного на Artemis-2 завдяки внеску робототехнічних технологій Canadarm3 у Gateway.

Детальніше про Artemis-3

Artemis-3 матиме подібний профіль місії, що й Artemis-2, включаючи запуск із Космічного центру Кеннеді, трансмісячний перехід для доставки астронавтів на Місяць, орбітальну місію та повернення на Землю для приземлення в Тихому океані.

Головною метою місії після Artemis-2 буде розміщення двох людей на південному полюсі Місяця, у зоні, багатій водяним льодом, яка називається "Базовий табір Артеміди". (Інші два астронавти залишаться на борту Оріона, на місячній орбіті, а місце посадки ще не визначено.)

Спостереження під час численних місій підтверджують наявність великої кількості води під поверхнею Місяця, особливо в постійно затінених кратерах, куди не потрапляє сонячне світло. Ці кратери можуть включати багаті воднем відкладення та водяний лід під верхнім шаром на глибині в один метр. Вода необхідна не лише для потреб людини, але й для техніки та вирощування рослин на поверхні.

Карти високої роздільної здатності, отримані від NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, дійсно надають багато інформації про наявну воду, хоча дослідники кажуть, що немає впевненості щодо того, наскільки чистою є вода та де саме вона знаходиться. Крім того, перетворення води на паливо все ще досліджується (зокрема, CubeSat, обраний для польоту з Artemis-1, досліджуватиме електроліз води).

Найближчими роками NASA досліджуватиме кілька районів південного полюса за допомогою серії комерційних місій Lunar Payload Services, які розміщуватимуть посадкові апарати, марсоходи та наукові корисні вантажі на поверхні.

Канада також може відправити роботизований марсохід на Місяць уже в 2026 році.

Місії CLPS і роботизовані дослідження у 2020-х можуть допомогти вченим та інженерам дізнатися, скільки води доступно для людей.

Окрім вивчення води на Місяці та наукових експериментів, NASA очікує, що екіпаж, який приземлився, проведе на поверхні Місяця 6,5 днів, що майже вдвічі більше, ніж астронавти програми Apollo під час своїх найтриваліших місій. Вони здійснять чотири місячні виходи тривалістю близько шести годин і поки що у цих виходах не передбачено марсохода для пересування поверхнею супутника.

А що далі?

Планування подальших дій після Artemis-3 наразі є дуже невизначеним, враховуючи, що місія запланована на відносно віддалене майбутнє. Водночас NASA має загальну картину і вже навіть є певні плани на кінець 2020-х років. Час виконання цих місій сильно залежить від того, скільки грошей агентство отримає від Конгресу, а також від технічного прогресу програми Artemis.

Загалом подальші місії передбачають побудову космічної станції Gateway і перша така місія – Artemis-4 – наразі запланована на 2027 році.

Далі буде наступна висадка на Місяць в рамках Artemis-5 у 2028 році.

Наступні три висадки Artemis 6, 7 та 8 повинні відбутися у 2029, 2030 та 2031 роках.

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Далі лише Марс

NASA розглядає програму Artemis як плацдарм для організації майбутні місії на Марс, але коли саме це повинно відбутися, ще не вирішено. На початку 2022 року агентство заявило, що мета полягає у тому, щоб спершу зосередитися на щорічних висадках на Місяць, побудові місячної станції та бази на супутнику перед більш детальним плануванням експансії на Червону планету.

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