У штаті Юта, США, науковці виявили стародавнє вогнище. Воно розташовується посеред пустелі на місці сучасної військового полігону Військово-повітряних сил США. У вогнищі археологи виявили обвуглене насіння тютюну, що свідчить, говорять експерти, про його вживання. Вогнище мезоамериканці палили 12 300 років тому.

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Дві обвуглені насінини тютюну, знайдені у вогнищі / Фото Haaretz

Нікотинова залежність мезоамериканців

Тютюн потрапив до Старого світу після відкриття Америки. У 1559 році Ернандес де Бонкало привіз тютюн до Європи, де він був висаджений у Толедо, Іспанія. Ймовірно, що саме йому ми маємо "завдячувати" нікотиновій залежності, яка розповсюдилася Європою.

Та корінні жителі Америки давно використовували тютюн як для церемоніальних та ритуальних цілей, так і просто вживали через залежність від нікотину. Раніше найбільш ранні свідчення вживання рослини датували приблизно 1300 роком до нашої ери. Тепер же, ймовірно, ця дата посунулася до 10 300 року до нашої ери.

На місці розкопів науковці виявили також кістки тварин, яких їли люди, та кам'яні знаряддя.

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Як вживали тютюн мезоамериканці 12 300 років тому?

Ймовірніше за все, тоді ще не існувало люльок для куріння. Вчені вважають, що тютюн, ймовірніше за все, жували, а після використання просто виплюнули у вогнище. Саме насіння не має нікотину. Але він є у листках, до яких насінина могла прилипнути.

Знайдене насіння належить до Nicotiana attuata. Цей вид характерний найвищим рівнем нікотину серед диких сортів.

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Чому вчені впевнені, що насіння тютюну не потрапило у вогнище випадково?

12 300 років тому на місці пустелі біля Великого Солоного озера розташовувалися болота. Це були ідеальні умови для життя людей, адже там вони могли полювати на птахів та звірів.

Але тютюн не міг рости у таких умовах. Насіння ж теж не є таким легким, щоб бути принесеним вітром. Для розпалу його теж не могли використовувати, адже поблизу рослина не росла, а горіла дуже швидко. Простіше було знайти дерево.

Науковці окремо припускали можливість, що насіння тютюну потрапило у вогнище завдяки впольованій птиці. Але, наголошують вчені, птахи не їдять тютюн.

Можливо, качки розумніші за людей, тому не їдять тютюн,

– жартує автор дослідження Дарон Дьюк.

Саме тому науковці припускають, що рослина із вмістом нікотину спеціально вживалася людьми. Можливо, це допомагало їм сконцентруватися. Але споживання тютюну могло відбутися і в церемоніальних цілях.