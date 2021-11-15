"Люди в чорному" реальні: винайдено пристрій, який стирає пам'ять

Якщо ви дивилися фільм "Люди в чорному", то пам'ятаєте, що агенти часто використовували невеликий пристрій, який стирав пам'ять людям. Ґаджет був досить корисним, адже запобігав витоку небажаної інформації. Виявляється, що така штука цілком реальна та навіть протестована на тваринах.

Наші спогади, наша пам'ять, початково кодуються у гіпокампі. Гіпокамп бере участь у так званій консолідації пам'яті – переходу від короткотривалої до довготривалої пам'яті. Перехід відбувається за допомогою передачі інформації у хімічних синапсах. Японські вчені виявили, що на ці синапси можна впливати, щоб видаляти певні фрагменти пам'яті.

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Приблизно так працює пристрій для стирання пам'яті: дивитись відео

Стерти пам'ять миші

Використовуючи техніку оптичного впливу на мозок (оптогенетику) можна зруйнувати білок кофілін, який безпосередньо впливає на роботу хімічних синапсів.

Японські вчені попередньо ввели піддослідним мишам аденовірус-"кур'єр", який доставляв протеїни.

Під час оптичного впливу, наприклад, спалаху світла, протеїни починали продукувати кисень, який руйнував кофілін.

Експеримент на тваринах показав, що завдяки такій методиці можна впливати на пам'ять у момент консолідації. Таким чином змушуючи забувати щойно набуту інформацію. Наприклад, миші, які щойно вивчили "нову задачу", забували про це після світлового спалаху у потрібний момент.

Поки не варто перейматися, що така техніка буде застосована на людях. Річ у тім, що поки що дуже погано вивчено де й коли відбувається перехід пам'ять від короткотривалої до довготривалої – консолідація. А саме у цей момент можна видалити спогади. Відомо, що позитивно на засвоєння інформації впливає сон, під час якого пам'ять фактично стабілізується.