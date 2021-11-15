Наші спогади, наша пам'ять, початково кодуються у гіпокампі. Гіпокамп бере участь у так званій консолідації пам'яті – переходу від короткотривалої до довготривалої пам'яті. Перехід відбувається за допомогою передачі інформації у хімічних синапсах. Японські вчені виявили, що на ці синапси можна впливати, щоб видаляти певні фрагменти пам'яті.

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Приблизно так працює пристрій для стирання пам'яті: дивитись відео

Стерти пам'ять миші

Використовуючи техніку оптичного впливу на мозок (оптогенетику) можна зруйнувати білок кофілін, який безпосередньо впливає на роботу хімічних синапсів.

Японські вчені попередньо ввели піддослідним мишам аденовірус-"кур'єр", який доставляв протеїни.

Під час оптичного впливу, наприклад, спалаху світла, протеїни починали продукувати кисень, який руйнував кофілін.

Експеримент на тваринах показав, що завдяки такій методиці можна впливати на пам'ять у момент консолідації. Таким чином змушуючи забувати щойно набуту інформацію. Наприклад, миші, які щойно вивчили "нову задачу", забували про це після світлового спалаху у потрібний момент.

Поки не варто перейматися, що така техніка буде застосована на людях. Річ у тім, що поки що дуже погано вивчено де й коли відбувається перехід пам'ять від короткотривалої до довготривалої – консолідація. А саме у цей момент можна видалити спогади. Відомо, що позитивно на засвоєння інформації впливає сон, під час якого пам'ять фактично стабілізується.