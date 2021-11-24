Нагадаємо, що Ілон Маск переніс вихід електричного пікапа на 2022 рік. Якби все пішло за початковим графіком, то Cybertruck уже сходив би з конвеєра на фабриках Tesla. Однак виробнику довелося відкласти реалізацію цієї програми заради нарощування обсягів випуску Model Y.

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Також виникли складнощі з дизайном та техпроцесом виготовлення жорсткого сталевого корпусу, що потребує нових підходів. На початку вересня поінформоване джерело в компанії заявило, що, за словами Маска, на початок виробництва пікапа можна очікувати не раніше кінця 2022 року.

Замовлення на Cybertruck ростуть

Тим часом попередні замовлення продовжують надходити. За перший тиждень після анонсу Cybertruck було отримано 250 тисяч заявок. І попри пандемію та відтермінування зі сторони Tesla, люди продовжують бронювати електропікап.

У червні 2020-го бажаючих було вже понад 650 000 .

. У травні 2021-го вже понад 1 мільйон .

. Тепер, за даними неофіційного лічильника, кількість попередніх замовлень перевищила 1 270 000.

Цікавий факт! Найбільший попит мають дво- і тримоторні конфігурації Dual Motor і Tri Motor.

Скільки котуватиме Cybertruck

Минулого місяця Tesla видалила з сайту згадки про ціни та оздоблення Cybertruck, але на підставі раніше розкритої інформації про вартість можна зробити висновок, що середня ціна складатиме 58 000 доларів, відтак вартість заброньованих машин може становити понад 80 мільярдів доларів.

Щоправда, варто уточнити, що депозит на Cybertruck складає всього 100 доларів (для моделей Y і 3 він був 1000), так що співвідношення тих, хто забронював до тих, хто реально купить авто, може виявитися зовсім іншим. Хай там як, а Tesla зараз лідирує на ринку електричних пікапів за кількістю передзамовлень, хоча низка компаній вже вийшли на ринок із власними моделями.