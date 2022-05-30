Люди більше схильні вірити популярній брехні, ніж менш поширеній правді, – дослідження

Нове дослідження показало, що люди виявилися лояльнішими до популярних, але помилкових точок зору, ніж до непопулярних, але істинних тверджень. Це пояснює швидке поширення різноманітних теорій змови.

Такого висновку дійшли вчені зі США. Вони заявляють, що людина з більшою ймовірністю прийме псевдонаукові або помилкові погляди, якщо вважає, що їх розділяє більшість, ніж справжні наукові дані.

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Результати

Дослідники з Каліфорнійського університету в Берклі зазначають, що людям, як істотам соціальним, важлива чужа думка. У когось це проявляється більшою мірою, у когось – меншою. Однак у цілому для людського роду враховування думки собі подібних грає дуже важливу роль.

У рамках двох онлайн-експериментів опитали понад 600 дорослих жителів США. Усіх просили оцінити, наскільки вони вірять кожному з 30 тверджень за шкалою від одного до ста.

Серед тем опитування були: зміна клімату, расові стереотипи, вакцинація, яка нібито викликає аутизм, а також теорії змов на кшталт того, що Гілларі Клінтон очолює організацію з продажу дітей у сексуальне рабство, що теракти 11 вересня вчинив сам уряд США або що Землю сьогодні відвідують інопланетяни.

Потім респондентів просили вгадати, скільки людей теж поділяють ту чи іншу точку зору.

А після цього респондентам демонстрували підтасовані факти: показували статистику про те, скільки людей вірять або не вірять в те чи інше вищенаведене твердження.

Респонденти, які сумнівалися в істинності тієї чи іншої точки зору, у другій частині експерименту змінювали свою думку, як тільки розуміли, що твердження нібито розділяє більшість.

Наше дослідження показує, що люди з більшою ймовірністю приймають псевдонаукові або просто помилкові погляди, якщо вважають, що вони популярніші в соціумі,

— заявив провідний автор роботи психолог Еван Ортісіо.

Це та подібні дослідження яскраво демонструють чинники, що призводять до стрімкого поширення теорій змови, учасники котрих створюють у суспільстві необхідний рівень помітності, таким чином залучаючи в свої ряди нових послідовників.