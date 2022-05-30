Такого висновку дійшли вчені зі США. Вони заявляють, що людина з більшою ймовірністю прийме псевдонаукові або помилкові погляди, якщо вважає, що їх розділяє більшість, ніж справжні наукові дані.

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Результати

Дослідники з Каліфорнійського університету в Берклі зазначають, що людям, як істотам соціальним, важлива чужа думка. У когось це проявляється більшою мірою, у когось – меншою. Однак у цілому для людського роду враховування думки собі подібних грає дуже важливу роль.

У рамках двох онлайн-експериментів опитали понад 600 дорослих жителів США. Усіх просили оцінити, наскільки вони вірять кожному з 30 тверджень за шкалою від одного до ста.

Серед тем опитування були: зміна клімату, расові стереотипи, вакцинація, яка нібито викликає аутизм, а також теорії змов на кшталт того, що Гілларі Клінтон очолює організацію з продажу дітей у сексуальне рабство, що теракти 11 вересня вчинив сам уряд США або що Землю сьогодні відвідують інопланетяни.

Потім респондентів просили вгадати, скільки людей теж поділяють ту чи іншу точку зору.

А після цього респондентам демонстрували підтасовані факти: показували статистику про те, скільки людей вірять або не вірять в те чи інше вищенаведене твердження.

З'ясувалося, що учасники дослідження з більшою ймовірністю погоджувалися з тим твердженням, яке, як вони вважали, було більш популярним у суспільстві. Респонденти, які сумнівалися в істинності тієї чи іншої точки зору, у другій частині експерименту змінювали свою думку, як тільки розуміли, що твердження нібито розділяє більшість.

Наше дослідження показує, що люди з більшою ймовірністю приймають псевдонаукові або просто помилкові погляди, якщо вважають, що вони популярніші в соціумі,

— заявив провідний автор роботи психолог Еван Ортісіо.

Це та подібні дослідження яскраво демонструють чинники, що призводять до стрімкого поширення теорій змови, учасники котрих створюють у суспільстві необхідний рівень помітності, таким чином залучаючи в свої ряди нових послідовників.