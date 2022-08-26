"Ласкаво просимо до Міжнародної космічної станції", – привітав Келл Ліндгрен Ізабеллу Пейн. За менш як хвилину часу дівчинка встигла сказати скільки їй років і побажати безпечного польоту.

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Велика мрія

Восьмирічна Ізабелла Пейн давно мріяла поговорити зі справжнім астронавтом. Виявилося, що на борту МКС також є радіопередавач, схожий на той, що самостійно зібрав її батько.

Це був справжній успіх. Адже нам удалося вперше зв'язатися з кимось за межами Землі за допомогою моєї аматорської радіостанції. До цього ми спілкувалися лише з тими, хто зараз перебуває на планеті,

– заявив батько дівчинки Метт Пейн.



Ізабелла Пейн використовує радіо / Фото Daily Mail

Він поділився аудіозаписом розмови й зазначив, що існує цілий набір специфічних обставин, які мають збігтися, щоб зв'язок встановився, і саме цього разу все вийшло.

Це трохи знань, але здебільшого чиста удача,

– сказав чоловік, відповідаючи на запитання в Twitter про те, як його радіо підключилося до Міжнародної космічної станції.



Ізабелла Пейн із батьком / Фото Daily Mail

Астронавт Келл Ліндгрен, з яким вдалося зв'язатися Ізабеллі, перебуває на борту станції вже вдруге.

До цього він був там у 2015 році, а загалом провів понад 15 годин у відкритому космосі.

У NASA він працює із 2009 року.



Астронавт Келл Ліндгрен / Фото NASA