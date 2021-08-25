Компанії Apple та Samsung, як відомо, давні суперники. Два конкуренти постійно жартують одне над одним у своїх рекламних роликах і презентаціях, вказуючи на недоліки. Проте цього разу все зайшло аж занадто далеко – корейці пройшлися по Стіву Джобсу, який помер ще у 2011 році.

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Невдалий жарт і реакція мережі

Однією з найвідоміших рис Стіва Джобса було те, що він найчастіше з'являвся на публіці в однаковому одязі – чорна водолазка, прості сині джинси та кросівки. Це стало його своєрідною візитівкою, відмінною рисою, за якою його впізнавав увесь світ. Тому просто неможливо неправильно зрозуміти нову рекламу Samsung.

У ній інформаційна сторінка додатку iTest супроводжується текстом: "Всі користувачі Samsung унікальні, і вони люблять, щоб їхні телефони також були унікальними. Любителі носити водолазки не повинні вказувати, як виглядає ваш телефон. Ознайомтеся з деякими іншими темами оформлення.".



Samsung пройшлася по Стіву Джобсу в рекламі додатка iTest / Скриншот gizchina

Це обурило мережу. У твітері користувач з ніком Yahia Sayed написав: "Samsung зайшли занадто далеко. Цей вид маркетингу є найгіршим з усіх, що я бачив у компанії на Землі. Дійсно Семмі? Знущатися з мертвої людини? Це змушує мене шкодувати про кожну секунду використання мого телефону Samsung на даний час.".

Інші користувачі у коментарях повідомляють, що сумнівне оголошення уже видалено з оновленнями.

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