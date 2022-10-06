Лабораторія ІоТ-Space профінансована компаніями Indeema Software та Vakoms, які спеціалізуються на проєктах із застосуванням технології Інтернету речей. Як зазначили засновники компаній, Володимир Шевчик та Андрій Шевчик відповідно, попри повномасштабну війну, вони вирішили не відкладати свої плани, адже після перемоги Україна потребуватиме молодих інженерів та програмістів, щоб відбудовувати й розвивати країну.

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ІоТ-Space

Нова лабораторія, в якій кожен студент зможе розпочати власний проєкт, буде орієнтуватися на навчання у сфері Інтернету речей.

Інтернет речей (internet of things, IoT) – це своєрідна концепція глобальної інтернет-мережі, яка об'єднує в собі практично будь-які пристрої, якими користуються люди. Це і ваш комп'ютер, і смартфон, і холодильник, що сам замовляє вам їжу, і датчики "розумного" дому, і системи моніторингу посівів, дрони з камерами тощо. Простіше кажучи, це сукупність пристроїв, що взаємодіють між собою, генерують дані та загалом допомагають полегшити життя людини.



Всередині лабораторії ІоТ-Space / Фото 24 каналу

Лабораторія працюватиме в складі кафедри радіофізики та комп'ютерних технологій, а науковим керівником з боку університету буде професор цієї кафедри, доктор фізико-математичних наук Іван Карбовник.

Для студентів закупили нові комп'ютери Mac та обладнання для проєктування й розробки нових ІоТ-рішень.

Крім того, у студентів буде інженерне робоче місце для монтажу електроніки та 3D-принтер для створення дизайну корпусів пристроїв.



Для студентів закупили нові Mac mini / Фото 24 каналу

Ресурси нової лабораторії Інтернету Речей допоможуть студентам розробляти власні проєкти та пройти весь шлях розробки від програмування "заліза" до створення мобільного додатку для взаємодії з цим "залізом" та завантаження додатка в AppStore та Play Market,

– йдеться в пресрелізі.

Під час презентації також анонсували відкриття ще однієї лабораторії, але з іншим профілем. Деталей поки немає, однак відбудеться це протягом найближчих місяців.