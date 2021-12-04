Дрон отримав дуже реалістичну конструкцію з ногами й кігтями. Він може сідати на будь-які поверхні за будь-яких погодних умов, і навіть може ловити предмети у повітрі. Схоже що вже зовсім скоро у голубів з'являться нові сусіди.

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Як працює незвична платформа

Система SNAG (Stereotyped Nature-inspired Aerial Grasper) є досить точною імітацією лап та кігтів птахів з подібністю до сухожилля й м'язів. Вона працює автоматично і, до речі, птахи перед посадкою на будь-яку поверхню завжди використовують однаковий алгоритм поведінки незалежно від того, куди сідають.

Заключну частину посадки із закріпленням кігтями птахи проводять на рефлексах виключно у нижніх кінцівках. Випробування системи на дроні також показали, що алгоритм посадки можуть бути універсальними та широко тиражуватися для різних безпілотників.

Після захоплення кігтями поверхні приземлення акселерометр на правій нозі дрону дає команду зупинити всі двигуни та ініціює систему балансування, щоб дрон не здійснив перекидання вперед. На відео це виглядає чудово.

Робота системи SNAG: дивіться відео

Пазурі системи SNAG автоматично стуляються на поверхні приземлення протягом 20 мс. Це дає змогу системі хапати предмети у повітрі й міцно утримувати їх. Застосування системи може мати безліч сценаріїв від спостережних місій до розвідувальних та рятувальних. Дрони із системою SNAG можуть виконувати операції з об'єктами буквально на льоту. Цікаво буде побачити щось подібне в комерційних дронах.