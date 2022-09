У дослідженні, опублікованому в понеділок в рецензованому журналі Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), команда дослідників стверджує, що вони знайшли найбільші кристали загадкової форми алмазу під назвою лонсдейліт.

Чим лонсдейліт відрізняється від звичайних алмазів

За словами дослідників, завдяки своїй унікальній гексагональній структурі лонсдейліт приблизно на 58 відсотків твердіший за земні алмази. І оскільки він не утворюється природним чином на Землі, лонсдейліт був знайдений лише в рідкісних урейлітних метеоритах, що робить розкриття походження матеріалу важким завданням. Однак це, схоже, не зупинило цих вчених.

Це дослідження категорично доводить, що лонсдейліт існує в природі,

– заявив у прес-релізі старший науковий співробітник Дугал Маккалох з RMIT.

Загадка формування лонсдейліту

Висновки МакКаллока і команди також виявили, що ці екземпляри лонсдейліту могли утворитися в результаті знищення карликової планети гігантським астероїдом близько 4,5 мільярда років тому.

Ключовим моментом є те, що загадкові алмази утворилися після зіткнення, а не під час нього, як вважалося раніше, а це означає, що для створення лонсдейліту можуть бути необхідні не такі надзвичайні, знищувальні сили, а скоріше умови, які формуються після знищення екзопланети.

Провідний автор дослідження і геолог Університету Монаша Енді Томкінс вважає, що отримані дані можуть допомогти відтворити процес штучно в промислових масштабах, де надзвичайно міцні алмази можуть бути використані для створення "надміцних деталей машин". Лонсдейліт вже був створений штучно, але не в тих масштабах, які передбачає Томкінс.