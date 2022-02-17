Незабаром після закінчення Кембриджського університету у майбутнього вченого, тоді ще дуже молодого, діагностували невиліковне захворювання – бічний аміотрофічний склероз. З часом він призвів до повного паралічу і втрати мови. Але це не завадило активно займатися наукою та викладанням.

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Загадкова дошка

У лондонському Музеї науки нещодавно з'явився незвичайний експонат – шкільна дошка з квартири Хокінга, густо всіяна різними малюнками, словами, фразами, знаками й рівняннями.

Їх автори – колеги-фізики Хокінга, які брали разом з ним участь у конференції з питань суперпростору і супергравітації у Кембриджському університеті в далекому 1980 році.

у Кембриджському університеті в далекому 1980 році. Довгий час про існування цієї дошки ніхто не знав – експонатом виставки, присвяченої Хокінгу, вона стала лише через 42 роки після створення.

Тож тепер головна інтрига – розгадати таємницю цих загадкових малюнків.

Наприклад, що може означати фраза "симетрія ступору", зображення бородатого інопланетянина і кальмара з пласким носом, який повзе по стіні? Або ж яку таємницю приховує банка з написом "Exxon supergravity"?



Стівен Хокінг у своєму кабінеті в Кембриджі / Фото Сара Лі

Як пише джерело, надія на розгадку є. Адже друзі й колеги вченого, які брали участь у "розписі", ще живі. Можливо, вони зможуть згадати давню зустріч у квартирі Хокінга і допоможуть розкрити таємницю загадкової дошки.

Цікаво, що дошка весь цей час зберігалася. Ніхто за стільки часу не стер малюнки й написи, зроблені на ній. Вона поєднується з десятками інших експонатів, включаючи копію докторської дисертації фізика 1966 року, дисертацію про розширення Всесвіту, його інвалідний візок і персоналізовану куртку, подаровану йому творцями "Сімпсонів" на честь його багаторазових появ у шоу.



Куртка, подарована Хокінгу творцями "Сімпсонів" є частиною експозиції музею / Фото Jennie Hills/Science Museum Group

Як повідомляє The Guardian, виставка триватиме до 12 червня в Музеї науки в Лондоні, а потім вирушить у дорогу з зупинками в кількох інших музеях Великої Британії.