Лондонський міст загорнули у фольгу, щоб врятувати від жахливої спеки: подивіться на ці фото

Світ продовжує потерпати від сильної спеки. Складна ситуація у Великій Британії: там термометри подолали позначку в 40 градусів за Цельсієм, через що страждають навіть історичні споруди.

Ми вже розповідали про складну ситуацію з погодою у Великій Британії, де від палючого сонця розтанула злітна смуга військової бази Брайз Нортон поблизу Лондона. Температура, як виявилось, може пошкодити й історичні пам'ятки. Наприклад, 135-річний міст.

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Міст у фользі

Велика Британія вперше у своїй історії оголосила "червоне попередження" про сильну спеку. Очікується, що вона вплине на значну частину Англії. Найважче сьогодні у Лондоні.

Саме там намагаються врятувати вікторіанський міст Хаммерсміт. Його обгорнули у срібну фольгу, щоб відбивати сонце, яке призводить до появи мікротріщин у застарілих чавунних постаментах. Цікаво, що міст має й дерев'яні елементи.



Міст Хаммерсміт у процесі обгортання фольгою / Фото itv



Міст Хаммерсміт у процесі обгортання фольгою / Фото itv

У 2020 році спостерігалась подібна ситуація, що призвела до зупинки в його роботі майже на рік. Тоді місцева влада інвестувала приблизно півмільйона американських доларів у систему охолодження, яку описують як "гігантський блок кондиціонування повітря на кожному з чотирьох п’єдесталів".

Зараз, коли країну накрила смертельна спека, чиновники сподіваються, що система разом із фольгою допоможе підтримувати температуру ланцюгів чутливого постаменту нижче 13 градусів за Цельсієм.