Лондонський міст загорнули у фольгу, щоб врятувати від жахливої спеки: подивіться на ці фото
Джерело:Futurism
Світ продовжує потерпати від сильної спеки. Складна ситуація у Великій Британії: там термометри подолали позначку в 40 градусів за Цельсієм, через що страждають навіть історичні споруди.
Ми вже розповідали про складну ситуацію з погодою у Великій Британії, де від палючого сонця розтанула злітна смуга військової бази Брайз Нортон поблизу Лондона. Температура, як виявилось, може пошкодити й історичні пам'ятки. Наприклад, 135-річний міст.
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Міст у фользі
Велика Британія вперше у своїй історії оголосила "червоне попередження" про сильну спеку. Очікується, що вона вплине на значну частину Англії. Найважче сьогодні у Лондоні.
Саме там намагаються врятувати вікторіанський міст Хаммерсміт. Його обгорнули у срібну фольгу, щоб відбивати сонце, яке призводить до появи мікротріщин у застарілих чавунних постаментах. Цікаво, що міст має й дерев'яні елементи.
Міст Хаммерсміт у процесі обгортання фольгою / Фото itv
Міст Хаммерсміт у процесі обгортання фольгою / Фото itv
Зараз, коли країну накрила смертельна спека, чиновники сподіваються, що система разом із фольгою допоможе підтримувати температуру ланцюгів чутливого постаменту нижче 13 градусів за Цельсієм.