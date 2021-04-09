"Локатор" від Apple допоможе знайти загублені девайси навіть інших виробників

Компанія Apple оновила свою фірмову програму "Локатор". Тепер користувачі зможуть відстежити розміщення своїх ґаджетів від інших виробників.

Додамо, що "Локатор" може знайти пристрої, які не підключені до інтернету. Адже для пошуку програма використовує Bluetooth.

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Як працює програма

Щоб надати доступ до "Локатора" іншим виробникам, Apple запустила програму "Мережа локатора". За допомогою додатка Made for iPhone (MFi) сторонній розробник девайсу може підключити свій продукт до мережі Apple, яку бачить "Локатор".

При цьому нові пристрої мають відповідати таким же вимогам до захисту конфіденційності, що і пристрої Apple.

Якщо девайси пройдуть перевірку, то користувач зможе додати їх у вкладку "Речі", яка з'явилася після останнього оновлення «Локатора». Після цього девайси отримають позначку Works with Apple Find My (Сумісно з локатором).

Першими девайсами, які отримають підтримку “Локатора” від Apple, стануть такі девайси: