Logitech представила яскраві клавіатуру та мишу в ретро-дизайні та з програмованими кнопками
Джерело:Logitech
Logitech представила нові моделі стильних аксесуарів з лінійки POP. До набору увійшли клавіатура POP Keys, миша POP Mouse і килимок для робочого столу Studio Series Desk Mat.
Виробник заявляє три роки життя батареї у клавіатурі та можливість програмувати окремі клавіші. Про характеристики кожного окремого продукту розповідаємо детальніше далі.
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Серія POP
Новинки представлені у трьох колірних рішеннях:
- У першому варіанті аксесуари виконані переважно у фіолетовому та зеленому кольорах з додаванням жовтого та білого.
- У другому – в рожевих та червоних.
- Третій же пропонує жовтий, чорний та сірий кольори.
Клавіатура POP Keys
Клавіатура виконана у ретро-дизайні з круглими клавішами. У комплекті обіцяють 8 змінних кнопок із зображеннями популярних емодзі (4 встановлених і 4 додаткових). Вони допоможуть підлаштувати клавіатуру під смаки користувача.До речі, нещодавно ми писали про те, який смайлик користувачі використовували найчастіше у 2021 році.
За допомогою спеціального програмного забезпечення Logitech Options клавіші можна налаштувати на швидкий доступ до різних функцій і додатків. Виробник заявляє про приємний звук механічних перемикачів, який нагадає про старі друкарські машинки. 12 нових комбінацій з функціональною клавішею Fn дозволяють швидко перемкнутися на необхідну команду: зробити скриншот екрану, відключити мікрофон і управляти відтворенням мультимедіа та інше.
Клавіатура POP Keys / Фото Logitech
У верхній частині розташовані кнопки, які дозволяють швидко перемикатися між різними пристроями. Клавіатуру можна підключити одразу до трьох різних ґаджетів і одним натиском кнопки переходити до вводу в інший пристрій.
Клавіатура сумісна з операційними системами macOS, Windows, iOS, iPadOS, Chrome OS і Android.
Миша POP Mouse
Миша POP Mouse обладнана спеціальною кнопкою у верхній частині корпусу. За замовчуванням вона відкриває меню емодзі, але може бути налаштована для інших команд.
Вона обладнана коліщатком Smartwheel, яке автоматично перемикається з режиму строкового скролінгу в швидкісну прокрутку сторінок. Завдяки технології SilentTouch клацання майже не чутні, а високоточне відстеження дозволяє працювати на поверхнях невеликого розміру.
Після завантаження по Logitech Options ви також зможете використовувати POP Mouse з Logitech Flow, новою функцією для швидкого перенесення тексту, файлів і зображень між декількома пристроями.
Миша POP Mouse / Фото Logitech
Мишка сумісна з операційними системами macOS, Windows, iPadOS, Chrome OS і Linux.
Килимок для робочого столу Studio Series Desk Mat
В колекцію POP також входить новий килимок для столу Studio Series Desk Mat. Він яскравий, стійкий до вологи й не ковзає по столу.
Килимок Studio Series Desk Mat / Фото Logitech
Великі розміри дозволяють розмістити на ньому і клавіатуру, і мишу.
Килимок Studio Series Desk Mat / Фото Logitech
Ціни
Новинки з'являться у продажу 20 грудня 2021 року.
- Клавіатура буде продаватися за ціною 99,99 долара.
- Мишка коштує 39,99 долара.
- Килимок – 19,99 долара.