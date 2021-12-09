Logitech представила яскраві клавіатуру та мишу в ретро-дизайні та з програмованими кнопками

Logitech представила нові моделі стильних аксесуарів з лінійки POP. До набору увійшли клавіатура POP Keys, миша POP Mouse і килимок для робочого столу Studio Series Desk Mat.

Виробник заявляє три роки життя батареї у клавіатурі та можливість програмувати окремі клавіші. Про характеристики кожного окремого продукту розповідаємо детальніше далі.

Цікаво Найкращий подарунок для родини – телевізор від Samsung

Серія POP

Новинки представлені у трьох колірних рішеннях:

У першому варіанті аксесуари виконані переважно у фіолетовому та зеленому кольорах з додаванням жовтого та білого.

У другому – в рожевих та червоних.

Третій же пропонує жовтий, чорний та сірий кольори.

Клавіатура POP Keys

Клавіатура виконана у ретро-дизайні з круглими клавішами. У комплекті обіцяють 8 змінних кнопок із зображеннями популярних емодзі (4 встановлених і 4 додаткових). Вони допоможуть підлаштувати клавіатуру під смаки користувача.

про те, який смайлик користувачі використовували найчастіше у 2021 році.

За допомогою спеціального програмного забезпечення Logitech Options клавіші можна налаштувати на швидкий доступ до різних функцій і додатків. Виробник заявляє про приємний звук механічних перемикачів, який нагадає про старі друкарські машинки. 12 нових комбінацій з функціональною клавішею Fn дозволяють швидко перемкнутися на необхідну команду: зробити скриншот екрану, відключити мікрофон і управляти відтворенням мультимедіа та інше.

Клавіатура POP Keys / Фото Logitech

У верхній частині розташовані кнопки, які дозволяють швидко перемикатися між різними пристроями. Клавіатуру можна підключити одразу до трьох різних ґаджетів і одним натиском кнопки переходити до вводу в інший пристрій.

Клавіатура сумісна з операційними системами macOS, Windows, iOS, iPadOS, Chrome OS і Android.

Миша POP Mouse

Миша POP Mouse обладнана спеціальною кнопкою у верхній частині корпусу. За замовчуванням вона відкриває меню емодзі, але може бути налаштована для інших команд.

Вона обладнана коліщатком Smartwheel, яке автоматично перемикається з режиму строкового скролінгу в швидкісну прокрутку сторінок. Завдяки технології SilentTouch клацання майже не чутні, а високоточне відстеження дозволяє працювати на поверхнях невеликого розміру.

Після завантаження по Logitech Options ви також зможете використовувати POP Mouse з Logitech Flow, новою функцією для швидкого перенесення тексту, файлів і зображень між декількома пристроями.

Миша POP Mouse / Фото Logitech

Мишка сумісна з операційними системами macOS, Windows, iPadOS, Chrome OS і Linux.

Килимок для робочого столу Studio Series Desk Mat

В колекцію POP також входить новий килимок для столу Studio Series Desk Mat. Він яскравий, стійкий до вологи й не ковзає по столу.



Килимок Studio Series Desk Mat / Фото Logitech

Великі розміри дозволяють розмістити на ньому і клавіатуру, і мишу.



Килимок Studio Series Desk Mat / Фото Logitech

Ціни

Новинки з'являться у продажу 20 грудня 2021 року.