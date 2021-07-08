Льодовикове озеро перетворилось на гаряче джакузі через через майнинг-станцію

Вже не вперше з'являється інформація про згубний вплив видобутку криптовалют на навколишнє середовище. Цього разу постраждало льодовикове озеро. Майнинг-станція під Нью-Йорком зробила з нього "джакузі".

Переобладнана під видобуток криптовалюти приватна електростанція поблизу селища Дрезден у штаті Нью-Йорк скидає в озеро Сенека десятки мільйонів галонів гарячої води. Місцеві жителі повідомили, що через це льодовикове озеро стало теплим, як джакузі.

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Жителі протестують

Електростанція Greenidge 7 років тому була викуплена компанією Atlas Holdings.

Потім її переобладнали на видобуток електрики з використанням не вугілля, а природного газу.

Спочатку інвестори планували перепродувати електроенергію, проте пізніше вирішили, що добувати тут біткоіни буде набагато рентабельніше.

Кілька тисяч систем станом на лютий 2021 року видобули близько 1100 біткоїнів, і навіть незважаючи на падіння курсу криптовалюти, Atlas Holdings хоче нарощувати обороти, направляючи на це 85 МВт зі 108 МВт загальної потужності електростанції.

Місцеві жителі незадоволені, що влада дозволила компанії викидати 641 тисячі тонн CO 2 на рік і 135 мільйонів галонів води в день з температурою понад 42 градуси. Такий стан справ може нашкодити якості прісної води і популяції райдужної форелі, що мешкає в цих місцях, оскільки ця риба досить чутлива до температури води.

Озеро настільки тепле, що ти відчуваєш себе у гідромасажній ванні,

– каже жінка, яка мешкає поряд з криптофермою, на якій працюють 8000 комп'ютерів.



5 червня біля офісу Департаменту охорони навколишнього природного середовища в Ейвоні, Нью-Йорк, зібралися незадоволені жителі, вимагаючи вирішити проблему / Фото Моні Джин