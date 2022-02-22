Льодовики Гренландії зникають швидше, ніж вважалося раніше: результати семирічного дослідження

Кембриджський університет підбив підсумки семирічного дослідження крижаного щита Гренландії. Виявилось, що все навіть гірше, ніж вважалося раніше.

З'ясувалося, що другий за величиною покрив із замерзлої води в світі тане не зверху вниз, а навпаки. І робить це набагато швидше, ніж показували попередні дані. Ці висновки можуть змусити вчених переглянути прогнози щодо темпів підняття рівня океану.

Цікаво Використані медичні маски перетворили на недорогі акумулятори: перспективи технології

Що відбувається в Гренландії

Група вчених вивчала озера, заховані під льодами Гренландії.

Вони утворюються кожного літа, коли крижаний щит нагрівається.

Вода з верхньої кромки щита стікає вниз через тріщини й падає на поверхню озер з висоти близько кілометра.

Тепло, що виділяється падаючою водою, викликає танення льоду знизу вгору. Швидкість танення, про яку ми повідомляємо, абсолютно безпрецедентна,

– каже Пол Крістоферсен, професор Кембриджського університету, керівник дослідження.

Дослідники з'ясували, що в процесах беруть участь величезні обсяги води — близько 82 мільйонів кубометрів щодня протягом літа 2014 року.

Через таку кількість енергії температура води в підлідних озерах досягає +0,88 градуса за Цельсієм.

І це дуже багато, враховуючи, що температура плавлення льоду досягає -0,40 градусів.

Якщо брати до уваги площу Гренландського крижаного щита, близько мільйона квадратних кілометрів, можна сказати, що падіння водяних крапель тут виробляє більше енергії, ніж 10 найбільших світових гідроелектростанцій разом узятих, кажуть учені. І цей ефект до нинішнього часу не враховувався при визначенні вкладу Гренландії в підвищення рівня Світового океану.

Вчені кажуть, що зроблені з урахуванням вимірів у 2014 році висновки про процеси, що відбуваються під льодом, вже зараз можуть змінитися через те, що процес нагрівання планети прискорюється.