З'ясувалося, що другий за величиною покрив із замерзлої води в світі тане не зверху вниз, а навпаки. І робить це набагато швидше, ніж показували попередні дані. Ці висновки можуть змусити вчених переглянути прогнози щодо темпів підняття рівня океану.
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Що відбувається в Гренландії
- Група вчених вивчала озера, заховані під льодами Гренландії.
- Вони утворюються кожного літа, коли крижаний щит нагрівається.
- Вода з верхньої кромки щита стікає вниз через тріщини й падає на поверхню озер з висоти близько кілометра.
Тепло, що виділяється падаючою водою, викликає танення льоду знизу вгору. Швидкість танення, про яку ми повідомляємо, абсолютно безпрецедентна,
– каже Пол Крістоферсен, професор Кембриджського університету, керівник дослідження.
Дослідники з'ясували, що в процесах беруть участь величезні обсяги води — близько 82 мільйонів кубометрів щодня протягом літа 2014 року.
- Через таку кількість енергії температура води в підлідних озерах досягає +0,88 градуса за Цельсієм.
- І це дуже багато, враховуючи, що температура плавлення льоду досягає -0,40 градусів.
Вчені кажуть, що зроблені з урахуванням вимірів у 2014 році висновки про процеси, що відбуваються під льодом, вже зараз можуть змінитися через те, що процес нагрівання планети прискорюється.