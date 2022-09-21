Нова лазерна зброя від Lockheed Martin готова до використання у США

Один із найбільших військових підрядників Пентагону Lockheed Martin готовий представити відомству свою новітню розробку. Бойовий лазер HELSI має потужність 300 кіловатів.

Наприкінці серпня компанія Lockheed Martin почала встановлювати бойові лазери на американські військові кораблі. Тепер же черга дійшла й до наземного транспорту.

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Що відомо про нову зброю

Згідно з джерелом, Lockheed Martin передала в Офіс заступника міністра оборони США зразок нової зброї.

Це найпотужніший лазер, який у Lockheed Martin виробляли до сьогодні. Він у п'ять разів перевищує потужність тактичного лазера HELIOS, який поставлявся ВМС США у серпні для встановлення на військові кораблі.

Цей лазер класу 300 кіловатів уже готовий до інтеграції з бойовими машинами.

Lockheed Martin збільшила потужність і ефективність, а також зменшила вагу та об'єм безперервно-хвильових високоенергетичних лазерів, що знижує ризик для майбутніх зусиль з розгортання високопотужних лазерних систем озброєнь,

– каже Рік Кордаро, віцепрезидент Lockheed Martin Advanced Product Solutions.

Спочатку HELSI використовуватиметься у кількох демонстраційних проєктах, включаючи систему лазерного ППО під назвою High Energy Laser. Лабораторні та польові випробування заплановані на кінець поточного року.