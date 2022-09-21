Наприкінці серпня компанія Lockheed Martin почала встановлювати бойові лазери на американські військові кораблі. Тепер же черга дійшла й до наземного транспорту.

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Що відомо про нову зброю

Згідно з джерелом, Lockheed Martin передала в Офіс заступника міністра оборони США зразок нової зброї.

Це найпотужніший лазер, який у Lockheed Martin виробляли до сьогодні. Він у п'ять разів перевищує потужність тактичного лазера HELIOS, який поставлявся ВМС США у серпні для встановлення на військові кораблі.

Цей лазер класу 300 кіловатів уже готовий до інтеграції з бойовими машинами.

Lockheed Martin збільшила потужність і ефективність, а також зменшила вагу та об'єм безперервно-хвильових високоенергетичних лазерів, що знижує ризик для майбутніх зусиль з розгортання високопотужних лазерних систем озброєнь,

– каже Рік Кордаро, віцепрезидент Lockheed Martin Advanced Product Solutions.

Спочатку HELSI використовуватиметься у кількох демонстраційних проєктах, включаючи систему лазерного ППО під назвою High Energy Laser. Лабораторні та польові випробування заплановані на кінець поточного року.