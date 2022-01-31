Інженери приступили до перших тестових польотів прототипу версії P1.5, який став компактнішим і стійкішим у польоті, ніж рання версія пристрою. Компанія вважає, що зможе побудувати, успішно випробувати та отримати дозвіл на серійне виробництво реактивного літаючого мотоцикла, який зможе розвивати швидкість понад 600 км/год та долати на одній заправці до 1250 кілометрів.

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Попри те, що перш за все JetPack Aviation відома своїм реактивним ранцем, зараз компанія приділяє 70% свого часу саме мотоциклу. Це пов'язано з тим, що, базуючись на тих самих технологіях, апарат може запропонувати більше з точки зору безпеки, вантажопідйомності, а також швидкості та дальності польоту. У довгостроковій перспективі, стверджують у JetPack Aviation, Speeder дозволить літати на швидкості 644 км/год на дальність до 1250 кілометрів.



Літаючий мотоцикл Speeder зараз виглядає так / Фото JetPack Aviation

Як працюватиме Speeder

Засновник і гендиректор Девід Мейман розповів, що в моделі Speeder P1.5 використовуються такі ж системи управління і ті ж самі реактивні двигуни, що й у P1, який компанія вперше показала у липні минулого року. Однак нова модель стала компактнішою. Інженери JetPack зменшили шасі, паливний бак, а також переконфігурували спосіб перевірки двигунів наявність сторонніх предметів.

Установки, що піднімають прототип у повітря, також залишилися без змін. Компанія покладається на конструкцію, що нагадує звичайний квадрокоптер, але з реактивними двигунами замість роторів. Ці турбіни кріпляться до корпусу за допомогою поворотних шарнірів, які змінюють своє положення, коли мотоцикл переходить з вертикального режиму польоту в горизонтальний. Система вже продемонструвала здатність злітати, набирати висоту та розвертатися. Крім того, прототип може стабільно ширяти на місці за допомогою лідарних датчиків.

Я впевнений, що ви можете робити те саме з дроном DJI за 500 доларів протягом усього дня. Але зробити це з реактивними двигунами, а не електричними пропелерами, які можуть реагувати миттєво набагато складніше. Нам довелося створювати всю електроніку, всі системи керування польотом із нуля. Це зовсім інша гра,

– пояснив Мейман.

Говорячи про продуктивність запатентованої платформи, Мейман заявив, що на сучасному ринку немає метрики, яка може точно описати потужність установки. Проте, компанія прирівнює потужність двигунів Speeder до 6-7 тисяч кінських сил. При цьому, на відміну від літаків з порівняною потужністю, реактивний мотоцикл управляється плавно, не потребує злітно-посадкової смуги і може використовуватися для повільних перельотів.

Випробування Speeder: дивіться відео

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Зараз JetPack Aviation тестує Speeder P1.5 на невеликих тестових майданчиках – у цих випробуваннях апарат прив'язаний до наземної установки та не вилітає за межі поля, порівнянного з баскетбольним майданчиком. Найближчими місяцями компанія розраховує отримати сертифікаційні документи від Федерального управління цивільної авіації США, які дозволять зняти страхові троси та перейти до польотів у рамках великих випробувальних полігонів.