Як все відбувалося

Дрон із дефібрилятором уперше допоміг врятувати життя людині 9 грудня минулого року. Вранці цього дня 71-річний чоловік у шведському місті Трольхеттан чистив сніг біля свого будинку, і у нього стався серцевий напад. Мультикоптер компанії Everdrone доставив дефібрилятор трохи більше ніж за три хвилини після виклику та прибув на місце раніше за швидку.

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Поряд проїжджав лікар, який зробив пацієнтові закритий масаж серця та штучне дихання, а потім реанімував його за допомогою приладу. Після цього чоловіка відвезли до лікарні. До сьогодення він повністю відновився і повернувся додому.

Цікавий факт! У середньому після зупинки серця поза лікарнею виживають менше ніж 10 відсотків людей. При цьому шанси залишитися живими знижуються на 7-10 відсотків з кожною хвилиною. Тому перша допомога та швидка доставка дефібрилятора в такій ситуації є критично важливими.

Дрони у медицині Швеції

Доставку дефібриляторів за допомогою дрону у Швеції тестують уже кілька років. Наприклад, у 2017 році вчені з Каролінського інституту відправляли мультикоптер FlyPulse LifeDrone-AED у точки, де раніше справді були випадки зупинки серця.

У середньому дрон добирався туди за п'ять хвилин, розвиваючи швидкість до 75 кілометрів на годину. А цього літа шведський дрон-дефібрилятор Everdrone змагався у швидкості прибуття на виклик із бригадою медиків. У 64% випадків мультикоптер випереджав машину швидкої допомоги.