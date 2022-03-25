Літаки Ан-24 та Ан-26 скоро перестануть літати в Росії: цілі регіони залишаться в ізоляції
25 березня 2022 , 20:02Читать новость на русском
Джерело:RBC.ru
Російські ЗМІ активно пишуть про проблеми з літаками Ан-24 та Ан-26, для яких тепер немає деталей. Проблема в тому, що в регіонах, куди вони літають, інших способів сполучення немає.
Головною причиною називають закриття заводу цивільної авіації в Ростові-на-Дону. Він забезпечував можливість ремонту турбогвинтових двигунів.
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Що відомо
- Завод закривається за рішенням власника уже 31 березня. Конкретні його мотиви не повідомляють.
- Передбачається, що вже через 5-6 місяців польоти цих літаків стануть неможливими.
- Замінити їх на нові зможуть лише у 2023-2025 році, коли з виробничої лінії почнуть сходити Іл-114-300 й Ладога. Однак, враховуючи звичку російської влади применшувати масштаби катастрофи, можна впевнено додавати сюди ще кілька років, а то й взагалі говорити про те, що нових літаків через санкції не буде ніколи.
- Ан-24 й Ан-26 наразі здійснюють рейси у як мінімум 10 регіонів Росії. Тепер усі вони залишаться без сполучення з іншими частинами країни.
Влада країни-терористки має резервний варіант – ще один такий завод у Свердловській області. Однак, як пише джерело, він "просто не зможе освоїти такі обсяги ремонту".
Що ж, можемо порекомендувати скористатися гужовим транспортом – запрягти коней – або ж планувати довгі піші прогулянки свіжим повітрям на Алтай.