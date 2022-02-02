Листування хакерів, які атакували медустанови США, потрапило в пресу: що про них дізналися

Одне з західних видань отримало доступ до листування кіберзлочинців. Свого часу хакери, що стоять за вірусом Trickbot, вимагали гроші від лікарень, зайнятих реагуванням на пандемію.

Восени 2020 року в декількох медичних установах США сталися збої в роботі через шкідливе програмне забезпечення Trickbot. Метою хакерів було змусити лікарні, зайняті реагуванням на пандемію Covid-19, швидко платити викупи.

Цікаво Apple нагородила хакера рекордною сумою за успішний злам камери Mac

Листування Trickbot

У руках журналістів Wired опинилася переписка хакерів, яку вони вели в той час. З неї дізналися:

Основу Trickbot складає команда з шести хакерів.

У кожного є своя спеціалізація, наприклад, управління командами програмістів або керівництво розгортанням програм-вимагачів.

На чолі організації стоїть хтось на прізвисько "Штерн".

Член групи на прізвисько "Професор" очолює більшу частину роботи з розгортання програм-вимагачів.

До кінця вересня 2020 року планувалося створити 6 офісів на 50-80 осіб.

Імовірно, угруповання збиралося відкрити їх у Санкт-Петербурзі.

Судячи з листування між "Штерном" та іншим членом команди "Таргетом", у середині 2020 року група мала два офіси – основний і для навчання.

Група як мінімум обговорювала співпрацю з тими, хто стоїть за програмою-вимагачем Ryuk, яка у 2020 році атакувала лікарні Брукліна й Вермонта.

Також в листуванні згадувалася хакерська група Cozy Bear, яка "опрацьовувала список" потенційних цілей в період пандемії.

Торік хакери інвестували понад 20 мільйонів доларів у свою інфраструктуру та розвиток організації.

За поточними оцінками, команда налічує від 100 до 400 осіб, що робить її однією з найбільших кіберзлочинних груп, які діють сьогодні у світі. Раніше Мін'юст США пред'явив звинувачення двом членам угруповання – 55-річній росіянці Аллі Вітте, яка ховалася під прізвиськом "Макс" і Володимиру Дунаєву. Нових членів угруповання, як припускають, залучають через вакансії на форумах даркнету та на відкритих російськомовних вебсайтах для фрілансерів.

З початку 2022 року Trickbot, знову почала активізуватися. На початку року ФБР офіційно пов'язало використання програми-вимагача Diavol з діяльністю групи Trickbot.