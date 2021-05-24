Лист Альберта Ейнштейна до польсько-американського фізика Людовіка Зільберштейна продали на Бостонському аукціоні RR Auction за понад 1,2 мільйона доларів. У ньому записана знаменита формула E=mc2, що означає еквівалентність маси й енергії.

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Що відомо про лист

Текст датується 26 жовтня 1946 року. Ейнштейн використав аркуш формату 8,5x11 дюймів або 215,9x279,4 міліметра — це трохи коротше і ширше, ніж сучасний формат A4. У листі вчений відповідав Зільберштейну на питання щодо своїх теорій.

Сам лот – з особистого архіву Зільберштейна, який продали його нащадки.

В аукціоні брали активну участь п'ять осіб, але після того, як вартість перевищила 700 тисяч доларів, залишилося тільки два претенденти.

Ім'я того, хто в підсумку купив лист за 1 243 707 доларів , не розкривається.

, не розкривається. Аукціон проходив з 13 по 19 травня.

Працівники архіву з проєкту "статті Ейнштейна" з Університету в Єрусалимі, де знаходяться документи вченого, стверджують, що у світі є тільки три рукописні тексти вченого з цією формулою, що стала фундаментальним концептом сучасної фізики.

Лист, який продали на аукціоні: відео