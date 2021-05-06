Ліси Амазонки почали отруювати планету: чому тепер вони виділяють більше СО2, ніж поглинають

Нове дослідження вчених з різних країн показало, що за останнє десятиліття ліси Амазонії викинули в атмосферу майже на 20 відсотків більше двоокису вуглецю, ніж поглинули. Це означає, що людство більше не може покладатися на найбільший тропічний лісовий масив планети.

Як пише джерело, у басейні річки Амазонки росте половина всіх тропічних лісів Землі, найбільш ефективних в поглинанні і зберіганні СО 2 , в порівнянні з іншими типами рослинності. Якщо цей регіон стане джерелом вуглекислого газу, а не його поглиначем, стримувати кліматичну кризу стане набагато важче.

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Чому ліси стали джерелом СО 2

За допомогою нового методу аналізу супутникових даних міжнародна команда вчених вперше показала, що ліси стають великим джерелом вуглекислого газу, виділяючи його більше, ніж зони, повністю позбавлені рослинності.

З 2010 по 2019 бразильська частина Амазонії, яка складає приблизно 60 відсотків усього лісу, виділила 16,6 мільярда тонн СО 2 , а поглинула тільки 13,9 мільярда тонн.

Причиною тому є вирубка лісів та пожежі.

Ми наполовину очікували цього, але вперше у нас є цифри, які показують, що бразильська Амазонія стала своєю протилежністю, і тепер це велике джерело емісії. Ми не знаємо, в який момент ця зміна стане незворотною,

— сказав Жан-П'єр Віньерон, один зі співавторів.

Дослідження також говорить про те, що у 2019 році масштаби вирубки лісів та пожеж зросли у чотири рази. Якщо двома роками раніше це був один мільйон гектарів, то у 2019 році – 3,9 мільйона гектарів.