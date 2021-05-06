Ліси Амазонки почали отруювати планету: чому тепер вони виділяють більше СО2, ніж поглинають

Нове дослідження вчених з різних країн показало, що за останнє десятиліття ліси Амазонії викинули в атмосферу майже на 20 відсотків більше двоокису вуглецю, ніж поглинули. Це означає, що людство більше не може покладатися на найбільший тропічний лісовий масив планети.
Як пише джерело, у басейні річки Амазонки росте половина всіх тропічних лісів Землі, найбільш ефективних в поглинанні і зберіганні СО2, в порівнянні з іншими типами рослинності. Якщо цей регіон стане джерелом вуглекислого газу, а не його поглиначем, стримувати кліматичну кризу стане набагато важче.
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Чому ліси стали джерелом СО2
За допомогою нового методу аналізу супутникових даних міжнародна команда вчених вперше показала, що ліси стають великим джерелом вуглекислого газу, виділяючи його більше, ніж зони, повністю позбавлені рослинності.
З 2010 по 2019 бразильська частина Амазонії, яка складає приблизно 60 відсотків усього лісу, виділила 16,6 мільярда тонн СО2, а поглинула тільки 13,9 мільярда тонн.
Причиною тому є вирубка лісів та пожежі.
Ми наполовину очікували цього, але вперше у нас є цифри, які показують, що бразильська Амазонія стала своєю протилежністю, і тепер це велике джерело емісії. Ми не знаємо, в який момент ця зміна стане незворотною,
— сказав Жан-П'єр Віньерон, один зі співавторів.
Дослідження також говорить про те, що у 2019 році масштаби вирубки лісів та пожеж зросли у чотири рази. Якщо двома роками раніше це був один мільйон гектарів, то у 2019 році – 3,9 мільйона гектарів.