Винуватці екологічної катастрофи: лише 20 компаній генерують половину пластикових відходів світу

Дослідники з австралійської благодійної організації Minderoo Foundation виявили, що понад 55 відсотків усіх одноразових пластикових відходів у світі виробляється всього 20 компаніями. Розповідаємо детальніше про сумну статистику.

В рамках дослідження вчені склали індекс, який визначає 100 найбільших світових виробників полімерів. Одноразова продукція цих компаній у підсумку перетворюється на відходи, які масово засмічують навколишнє середовище.

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Нестримне забруднення

Новий аналіз досліджував весь ланцюжок постачання пластику, виявивши компанії, які виробляють полімери для одноразового пластику: пляшок для газованих напоїв, одноразового посуду, масок для обличчя та іншого.

Первинні полімери, які дешево отримують з викопного палива, складають близько 98 відсотків усього виробництва полімерів. Дослідники виявили близько 1200 підприємств по всьому світу, які виробляють п'ять основних їх видів:

поліпропілен (ПП),

поліетилен високої щільності (HDPE),

поліетилен низької щільності (LDPE),

лінійний поліетилен низької щільності (LLDPE),

поліетилентерефталат (PET).

Ці 1200 підприємств належать приблизно 300 різним компаніям. Але при цьому близько 90 відсотків всіх одноразових пластикових відходів у світі виробляють 100 найбільших із них. І серед цієї кількості компаній дослідники виділили 20 – тих, які фактично знаходяться в епіцентрі пластикової кризи, виробляючи 55 відсотків одноразових пластикових відходів у світі, що в цілому склало у 2019 році понад 130 мільйонів тонн.



Поліетилентерефталат (PET) – один з п'яти основних видів пластику, з якого роблять, у тому числі, пляшки для води / Фото Jonathan Chng/unsplash

Хто в лідерах

Найбільшим виробником полімерів назвали американські компанії ExxonMobil і Dow, а також китайську Sinopec.

Серед ста найбільших власників капіталу виробників полімерів перше місце зайняла Саудівська Аравія.

Серед найбільших банків, які фінансують виробників полімерів у першу п'ятірку потрапили банки з Великобританії та США.

На душу населення найбільшими виробниками одноразових пластикових відходів є Австралія, США, Південна Корея і Великобританія.

Найбільший загальний обсяг відходів припадає на Китай. На другому місці США. За ними Індія, Японія та Великобританія.

Що робити

Вчені закликають "зламати модель бездіяльності". Найважливіший крок, на їхню думку, полягає у відмові від виробництва первинних полімерів, які отримують з викопного палива, адже ті відповідальні за величезні викиди парникових газів. Натомість слід використовувати пластмаси, виготовлені з перероблених матеріалів, на частку яких сьогодні припадає лише близько 2 відсотків загального виробництва пластику.

Подібно до того, як розкриття інформації про викиди парникових газів було першим кроком на шляху до встановлення глобальних цілей по їх скороченню, розкриття інформації про фінансування і виробництво одноразового пластику необхідне, щоб переломити ситуацію в цій проблемі, яка загострюється,

— написав колишній віцепрезидент США Ел Гор в передмові до звіту.