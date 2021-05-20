В рамках дослідження вчені склали індекс, який визначає 100 найбільших світових виробників полімерів. Одноразова продукція цих компаній у підсумку перетворюється на відходи, які масово засмічують навколишнє середовище.
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Нестримне забруднення
Новий аналіз досліджував весь ланцюжок постачання пластику, виявивши компанії, які виробляють полімери для одноразового пластику: пляшок для газованих напоїв, одноразового посуду, масок для обличчя та іншого.
Первинні полімери, які дешево отримують з викопного палива, складають близько 98 відсотків усього виробництва полімерів. Дослідники виявили близько 1200 підприємств по всьому світу, які виробляють п'ять основних їх видів:
- поліпропілен (ПП),
- поліетилен високої щільності (HDPE),
- поліетилен низької щільності (LDPE),
- лінійний поліетилен низької щільності (LLDPE),
- поліетилентерефталат (PET).
Ці 1200 підприємств належать приблизно 300 різним компаніям. Але при цьому близько 90 відсотків всіх одноразових пластикових відходів у світі виробляють 100 найбільших із них. І серед цієї кількості компаній дослідники виділили 20 – тих, які фактично знаходяться в епіцентрі пластикової кризи, виробляючи 55 відсотків одноразових пластикових відходів у світі, що в цілому склало у 2019 році понад 130 мільйонів тонн.
Поліетилентерефталат (PET) – один з п'яти основних видів пластику, з якого роблять, у тому числі, пляшки для води / Фото Jonathan Chng/unsplash
Хто в лідерах
- Найбільшим виробником полімерів назвали американські компанії ExxonMobil і Dow, а також китайську Sinopec.
- Серед ста найбільших власників капіталу виробників полімерів перше місце зайняла Саудівська Аравія.
- Серед найбільших банків, які фінансують виробників полімерів у першу п'ятірку потрапили банки з Великобританії та США.
- На душу населення найбільшими виробниками одноразових пластикових відходів є Австралія, США, Південна Корея і Великобританія.
- Найбільший загальний обсяг відходів припадає на Китай. На другому місці США. За ними Індія, Японія та Великобританія.
Що робити
Вчені закликають "зламати модель бездіяльності". Найважливіший крок, на їхню думку, полягає у відмові від виробництва первинних полімерів, які отримують з викопного палива, адже ті відповідальні за величезні викиди парникових газів. Натомість слід використовувати пластмаси, виготовлені з перероблених матеріалів, на частку яких сьогодні припадає лише близько 2 відсотків загального виробництва пластику.
Подібно до того, як розкриття інформації про викиди парникових газів було першим кроком на шляху до встановлення глобальних цілей по їх скороченню, розкриття інформації про фінансування і виробництво одноразового пластику необхідне, щоб переломити ситуацію в цій проблемі, яка загострюється,
— написав колишній віцепрезидент США Ел Гор в передмові до звіту.