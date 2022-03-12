LINX відключила російських провайдерів від міжнародного обміну інтернет-трафіком

Лондонська точка обміну інтернет-трафіком (London Internet Exchange), відключила ключових провайдерів Росії від міжнародного обміну трафіком. Це означає, що у Росії не буде швидкого інтернету.

Про припинення доступу до міжнародного обміну трафіком LINX повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Раніше про це повідомили іноземні журналісти.

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Так, журналіст Брайн Кребс показав документ у якому мовиться, що Лондонська точка обміну інтернет-трафіком LINX (London Internet Exchange Network) застосувати санкції до Росії. Рада директорів LINX прийняла рішення відключити дві великі телекомунікаційні компанії:

Мегафон (AS 1133);

Ростелеком (AS 12389).

У листі з внутрішньої розсилки для клієнтів LINX мовиться, що рішення набуло чинності відразу після прийняття і що LINX продовжить перевірку щодо інших російських клієнтів, які можуть бути пов'язані з власниками двох вищевказаних компаній.

Цю ж інформацію з публікацією внутрішнього документа LINX оприлюднило ще одне джерело.

Зараз LINX є одним із найбільших у Європі мережевим хабом з піковим трафіком 6,89 Тбіт/с.