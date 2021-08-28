Ядро почав розробляти ще у 1991 році Лінус Торвальдс, студент із Фінляндії. Сьогодні операційні системи на базі ядра Linux широко використовуються у величезній кількості різноманітної обчислювальної техніки – від вбудованих систем і смартфонів до персональних комп'ютерів і суперкомп'ютерів.

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З днем народження, Linux!

Повідомлення про ювілей опублікували на офіційній сторінці Linux у Twitter.

Перша версія ядра була опублікована 25 серпня.

Назву для новинки придумували колективно користувачі.

Логотип – пінгвіна – створив особисто Лінус Торвальдс.

ОС із самого початку поширювалась на умовах GNU General Public License.

Торгова марка Linux і досі належить Торвальдсу.

Популяризації та просуванню системи сприяє участь у проєкті величезної кількості сторонніх незалежних розробників і компаній, які щодня вдосконалюють код, виправляють помилки, покращують можливості. Проте спочатку Linux розроблявся для використання окремими ентузіастами на своїх комп'ютерах. Але пізніше розробка неочікувано отримала значну підтримку від таких великих компаній, як IBM, Sun Microsystems та HP.

Сьогодні нові версії ядра виходять кожні кілька місяців з тисячами виправлень. За підрахунками, щогодини виправляється 2-3 баги. Такого результату вдалося досягти завдяки спільній роботі усіх компаній і користувачів, які використовують у своїй роботі Linux.

Серед таких, наприклад, є Google. Нещодавно ми розповідали, що розробники компанії вбачають причину високої вразливості Android саме у тому, що вона побудована на Linux. Крім того, до процесу розробки залучені Sony, Nokia, Samsung, Red Hat, Novell, Intel, Oracle, Cisco, Fujitsu та інші.

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