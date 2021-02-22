Популярна соціальна мережа LinkedIn, яку використовують для пошуку роботи, запускає новий сервіс. Це ресурс Marketplaces, який допомагатиме знайти роботу фрілансерам.

LinkedIn готова запустити новий сервіс вже до кінця 2021 року. Таким чином компанія знайде нове джерело доходів.

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Мета нового проєкту

Як пояснили у компанії, вони побачили тенденцію зростання ринку фрілансерів. Тут є дві причини – ріст віддаленої роботи, а також пошук підробітку фрілансерами, щоб збільшити свій дохід під час пандемії. Таким чином, компанія хоче стати частиною маленького, але перспективного ринку.

Сервіс Marketplaces має скласти конкуренцію двом великим гравцям на ринку: Upwork і Fiverr.

Цікаво, що у LinkedIn вже є схожий сервіс під назвою ProFinder. Однак Marketplaces матиме більший набір функцій.

Зокрема тут можна буде не тільки ознайомитися з пропозицією, але й виконати операцію одразу на майданчику. Найімовірніше, LinkedIn буде отримувати комісію.