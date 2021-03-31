Clubhouse? Щось знайоме? Так, це соцмережа, про яку всі говорили це кілька тижнів тому, а зараз забули. Проте багато компаній все одно не полишають надій викроїти й собі частинку хайпу та популярності. Так, соціальна мережа для пошуку та встановлення ділових контактів LinkedIn і музичний потоковий сервіс Spotify теж збираються застрибнути у цей потяг.

Про розробку нового сервісу компанії Spotify 30 березня повідомив ресурс TechCrunch. Наступного ж дня, 31 березня, він же написав про наміри LinkedIn.

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Чого очікувати

Судячи з усього LinkedIn, яка планує запустити бета-тест нової функції голосових чатів найближчим часом, зробить це на базі свого сервісу. Натомість Spotify для цього матиме окремий додаток, не об'єднуючи його з музичним.

Ми проводимо ранні тести зі створення унікального досвіду голосового спілкування, який буде підключатися до профілю користувача. Зараз розглядається питання про те, як можна розширити цю функцію на інші частини LinkedIn, наприклад, для використання в групах і заходах, що проводяться на платформі, дозволяючи їх учасникам тісніше співпрацювати між собою,

— наголошується в заяві платформи LinkedIn.

Платформа LinkedIn також поділилась з ресурсом TechCrunch зображенням макета, який показує можливий зовнішній вигляд нового сервісу. Наголошується, що зараз лише йде попереднє тестування, тому до моменту релізу дизайн можуть змінювати.



Так може виглядати майбутній сервіс голосових чатів від LinkedIn / Фото LinkedIn, TechCrunch

Як і в Clubhouse, у верхній частині вікна розташовані спікери, нижче – аудиторія слухачів.

Потоковий сервіс Spotify своєю чергою вклав значні кошти в покупку компанії Betty Labs, розробника програми Locker Room, яка також дозволяє організовувати голосові чати й орієнтована на любителів спорту. Умови угоди не розголошуються, але відомо, що Locker Room залишиться в App Store, і надалі буде перейменований. Крім того, розробники запустять Android-версію і розширять аудиторію, представивши музичний, культурний і спортивний контент.

Глава підрозділу з досліджень і розробок Spotify Густав Седерстрем повідомив про те, що організовувати голосові чати зможуть всі користувачі сервісу, а не тільки автори контенту. Він зазначив, що розробники не планують об'єднувати додаток голосових чатів з музичним стрімінговим сервісом Spotify на даному етапі, але не виключив, що це відбудеться в майбутньому. Також Spotify планує експериментувати з різними функціями та способами монетизації нового сервісу.