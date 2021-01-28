Компанія Apple підбила підсумки першого кварталу 2021 фінансового року (він закінчився 26 грудня 2020 року). Цікаво, в це період виробник зафіксував рекордний в історії Apple прибуток.

Джерело: AppleInsider

Загалом, дохід компанії за цей квартал склав 111,4 мільярда доларів, що на 21% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

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Таким чином виробник встановив рекорд за всю історію компанії, а чистий прибуток на акцію за квартал склала 1,68 долара, збільшившись на 35%.

Зросли також і міжнародні продажі, склавши 64% від квартального доходу.

Що продавалось найкраще

Як відзвітував виробник, рекорд встановили iPhone, натільна електроніка, а також сервіси. У всіх цих напрямках компанія отримала рекордний в історії прибуток.

Ще один цікавий факт – лінійка iPhone 12 принесла не лише прибули, але забезпечила пікову кількість оновлень старих моделей iPhone на нові і переходів користувачів з Android. Найпопулярнішими виявилися моделі iPhone 12 Pro.