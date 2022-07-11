NASA показали найбільш гарячі точки на фронті – видно роботу HIMARS

Американське космічне відомство опублікувало знімки ліній фронту в Україні з космосу. Завдяки системі виявлення пожеж FIRMS на фото видно найбільш гарячі ділянки фронту.

Що таке FIRMS

Як повідомляє 24 канал, NASA використовує систему FIRMS (Fire Information for Resource Management System) з метою виявлення масштабних пожеж на планеті. Раніше завдяки цій системі NASA демонструвало масові займання територій в різних країнах, зокрема й в Україні.

Не пропустіть SpaceX похизувалася вражаючим відео посадки Falcon 9, знятим з використанням Starlink Maritime

Що видно з супутника

Цього разу супутники зафіксували пожежі, які спалахнули на тимчасово окупованій території України. Наслідки роботи ЗСУ можна спостерігати уздовж всієї лінії фронту. На карті можна помітити, що основні джерела займань розташовані на півдні України в Херсонській та Миколаївській областях.

Також чимало палало у росіян і на сході (Харківська, Луганська й Донецька області). Варто зауважити, що кількість пожеж на тимчасово окупованій території України суттєво зросла після отримання Україною реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Переглянути карту пожеж на лінії фронту можна на сторінці проєкту FIRMS.



Пожежі на лінії фронту з космосу / Скриншот 24 каналу / FIRMS / NASA



Лінія фронту / NASA FIRMS

FIRMS виявляє інформацію про пожежі на усій планеті завдяки двом супутникам: Aqua та Terra. На них встановлені спеціальні спектрорадіометри, які фіксують займання та передають в систему Пожежної інформації для системи управління ресурсами. Там дані стають доступні для перегляду протягом 3 годин з моменту виявлення займання.