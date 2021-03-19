Дочекалися: нова Life is Strange вже цього року та ремастер першої частини гри – дата виходу

Видавництво Square Enix представило наступну частину високо оціненої як гравцями, так і критиками гри Life is Strange. Нова історія отримала підзаголовок True Colors. За розробку відповідає студія Deck Nine Games, яка розробляла Life is Strange: Before the Storm.

В рамках онлайн-презентації Square Enix Presents стало відомо про дату випуску гри, сюжет та деякі інші деталі. Новинка розробляється для PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і S, а також Google Stadia.

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Нова частина культової гри

Попередні чутки про гру підтвердилися: героїнею Life is Strange: True Colors стане американка азійського походження Алекс Чень, яка вміє зчитувати та поглинати емоції людей, які представляються для неї у вигляді різнокольорових аур, а також керувати ними.

Свої здібності Алекс приховує від усіх, вважаючи їх прокляттям. Але раптова смерть брата змушує опанувати сили, щоб дізнатися правду про те, що відбулось у місті Хейвен-Спрінгс, і розкрити похмурі таємниці його жителів.

Розробники обіцяють "ураган емоцій", та можливість "змінювати долі та життя", "заслужити довіру жителів міста", "зав'язати дружбу або романтичні відносини", а також вибрати одяг для героїні.

Студія Square Enix представила трейлер Life is Strange: True Colors: відео

Ремастер першої частини

Крім нової частини видавництво також оголосило про випуск збірника Life is Strange Remastered Collection, що включає оновлені версії Life is Strange і Life is Strange: Before the Storm. До збірника увійдуть обидві гри про події у місті Аркадія-Бей. Проєкти повернуться з новою графікою та анімацією, заснованою на технології захоплення міміки.

Анонс Remastered Collection: відео

Ціни та коли чекати

Life is Strange: True Colors надійде в продаж 10 вересня 2021 року. Попередні замовлення вже стартували на всіх цільових платформах у трьох виданнях: стандартному, розширеному і повному. Для ПК передзамовити новинку можна у сервісі Steam.