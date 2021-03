Видавництво Square Enix представило наступну частину високо оціненої як гравцями, так і критиками гри Life is Strange. Нова історія отримала підзаголовок True Colors. За розробку відповідає студія Deck Nine Games, яка розробляла Life is Strange: Before the Storm.

В рамках онлайн-презентації Square Enix Presents стало відомо про дату випуску гри, сюжет та деякі інші деталі. Новинка розробляється для PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і S, а також Google Stadia. Цікаво Microsoft додала в браузер Edge дитячий режим Нова частина культової гри Попередні чутки про гру підтвердилися: героїнею Life is Strange: True Colors стане американка азійського походження Алекс Чень, яка вміє зчитувати та поглинати емоції людей, які представляються для неї у вигляді різнокольорових аур, а також керувати ними. Свої здібності Алекс приховує від усіх, вважаючи їх прокляттям. Але раптова смерть брата змушує опанувати сили, щоб дізнатися правду про те, що відбулось у місті Хейвен-Спрінгс, і розкрити похмурі таємниці його жителів. Розробники обіцяють "ураган емоцій", та можливість "змінювати долі та життя", "заслужити довіру жителів міста", "зав'язати дружбу або романтичні відносини", а також вибрати одяг для героїні. Студія Square Enix представила трейлер Life is Strange: True Colors: відео Ремастер першої частини Крім нової частини видавництво також оголосило про випуск збірника Life is Strange Remastered Collection, що включає оновлені версії Life is Strange і Life is Strange: Before the Storm. До збірника увійдуть обидві гри про події у місті Аркадія-Бей. Проєкти повернуться з новою графікою та анімацією, заснованою на технології захоплення міміки. Анонс Remastered Collection: відео Ціни та коли чекати Life is Strange: True Colors надійде в продаж 10 вересня 2021 року. Попередні замовлення вже стартували на всіх цільових платформах у трьох виданнях: стандартному, розширеному і повному. Для ПК передзамовити новинку можна у сервісі Steam. Стандартне видання, до якого увійдуть, власне, сама гра та набір з чотирьох костюмів для головної героїні, обійдеться у 1 399 гривень . Як розповідає студія-розробник, ексклюзивний набір костюмів героїв Life Is Strange натхнений головними героями попередніх ігор серії – Хлої, Шона, Даніеля та Макс. У кожній з глав нової гри Алекс зможе носити по одному новому костюму.

. Як розповідає студія-розробник, ексклюзивний набір костюмів героїв Life Is Strange натхнений головними героями попередніх ігор серії – Хлої, Шона, Даніеля та Макс. У кожній з глав нової гри Алекс зможе носити по одному новому костюму. За Deluxe Edition просять 1 645 гривень . В комплекті, крім гри та костюмів, гравці отримають доповнення.Wavelengths, яке розкаже про життя Стеф за рік до приїзду Алекс в Хейвен-Спрінгс. Події розгортаються у знаменитому магазині "Рокі Маунтін Рекорд Трейдерз" і на радіостанції KRCT.

. В комплекті, крім гри та костюмів, гравці отримають доповнення.Wavelengths, яке розкаже про життя Стеф за рік до приїзду Алекс в Хейвен-Спрінгс. Події розгортаються у знаменитому магазині "Рокі Маунтін Рекорд Трейдерз" і на радіостанції KRCT. Ultimate Edition коштує 1 889 гривень. До нього увійдуть усі доповнення попередніх збірок та ремастери перших частин Life is Strange та Before the Storm.