Лідером хакерів LAPSU$, які зламали Samsung і Microsoft, виявився 16-річний підліток
28 березня 2022 , 11:41Читать новость на русском
Джерело:BBC
Про хакерів LAPSU$ активно заговорили у лютому 2022 року, коли вони зламали компанію Nvidia. Наступною жертвою стала Samsung – викрали внутрішні дані та вихідний код ПЗ для смартфонів Galaxy.
Затримання керівника LAPSU$, відомого під прізвиськами "White" і "Breachbase", відбулося у Лондоні, повідомили правоохоронні органи Великої Британії. Крім нього, викрито ще сім осіб, вік яких – від 16 до 21 року.
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Що відомо
- На лідера хакерської банди поліція вийшла ще за рік до арешту – він погано знищував сліди своєї діяльності, а також вказував свої контактні дані на різних сайтах.
- Правоохоронцям вдалося викрити його на одному з хакерських форумів після конфлікту з партнерами — вони самі розкрили його ім'я, фото та адресу проживання.
- Відзначається, що хакер за час своєї діяльності зміг заробити 300 біткойнів, що на сьогодні складає понад 14 мільйонів доларів.
- Батьки 16-річного підлітка розповіли, що ніколи не підозрювали свого сина в таких захопленнях. Вони вважали, що він просто любить онлайн-ігри. При цьому батьки розуміли, що їх син дуже добре розбирається в комп'ютерах.
- Відомо, що затриманий навчається у спеціальному освітньому закладі в Оксфорді.
Інші сім фігурантів справи, ймовірно пов'язаних із LAPSU$, були спочатку заарештовані, але пізніше їх відпустили на час слідства. Які-небудь реальні імена не називають. Ще одним імовірним учасником хакерського угруповання є підліток з Бразилії.
LAPSU$: що відомо
- На початку березня Samsung заявила, що атака хакерів торкнулася деяких частин її вихідного коду, проте не особистих даних клієнтів або співробітників південнокорейської компанії.
- Як стверджували самі хакери, їм вдалося викрасти вихідний код всіх Trusted Applet, які були встановлені в середовищі Samsung TrustZone, алгоритми всіх операцій біометричного розблокування, вихідний код завантажувача нових пристроїв Samsung, вихідний код Qualcomm та інше.
- Наприкінці лютого 2022 року вони також зламали компанію Nvidia, а вже у березні хвалилися успішним зламом Microsoft.