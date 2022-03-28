Затримання керівника LAPSU$, відомого під прізвиськами "White" і "Breachbase", відбулося у Лондоні, повідомили правоохоронні органи Великої Британії. Крім нього, викрито ще сім осіб, вік яких – від 16 до 21 року.

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Що відомо

На лідера хакерської банди поліція вийшла ще за рік до арешту – він погано знищував сліди своєї діяльності, а також вказував свої контактні дані на різних сайтах.

Правоохоронцям вдалося викрити його на одному з хакерських форумів після конфлікту з партнерами — вони самі розкрили його ім'я, фото та адресу проживання.

Відзначається, що хакер за час своєї діяльності зміг заробити 300 біткойнів, що на сьогодні складає понад 14 мільйонів доларів.

Батьки 16-річного підлітка розповіли, що ніколи не підозрювали свого сина в таких захопленнях. Вони вважали, що він просто любить онлайн-ігри. При цьому батьки розуміли, що їх син дуже добре розбирається в комп'ютерах.

Відомо, що затриманий навчається у спеціальному освітньому закладі в Оксфорді.

Інші сім фігурантів справи, ймовірно пов'язаних із LAPSU$, були спочатку заарештовані, але пізніше їх відпустили на час слідства. Які-небудь реальні імена не називають. Ще одним імовірним учасником хакерського угруповання є підліток з Бразилії.

LAPSU$: що відомо