Поставки смартфонів у період з січня по березень включно склали 345,5 мільйонів штук. Це на 25,5% більше у порівнянні з торішнім результатом, коли відвантаження дорівнювали 275,2 мільйонів одиниць. Іншими словами, продажі підскочили на чверть.

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П'ятірка лідерів на ринку смартфонів

Найбільшим постачальником смартфонів стала компанія ​​Samsung з часткою 21,8% .

. На другому місці розташовується Apple, яка контролює приблизно 16,0% глобального ринку.

глобального ринку. На третє місце вирвалася компанія Xiaomi, яка показала результат в 14,1% .

. Далі йдуть ще два китайські розробники: OPPO і Vivo з частками 10,8% і 10,1% відповідно.



Компанії-лідери ринку смартфонів / Фото IDC

Відзначається також, що одним з ключових чинників зростання світового ринку смартфонів в даний час є технологія 5G.

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Дефіцит напівпровідників – проблема індустрії

Тим часом індустрія отримала новий потужний удар – все через недостатню кількість чіпів викликаних дефіцитом напівпровідників. Через цю проблему страждають також інші галузі, вона торкнулася навіть виробників електромобілів.