Генеральний директор LG Electronics Квон Бонг Сік звернувся в новому листі до співробітників компанії, в якому заявив про наміри продати, закрити або скоротити мобільний підрозділ.

За його словами, на ринку конкуренція стає все жорсткішою і зараз мобільний бізнес LG відкритий для "кожної можливості", тобто, готовий до продажу або закриття, повідомляє TKH.

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На світовому ринку загострюється конкуренція у мобільному бізнесі, який включає смартфони. Наразі ми відкриті для кожної можливості і ретельно переглядаємо наші плани на майбутнє,

– зазначив Квон Бонг Сік.

Він також наголосив, що найближчим часом 60% співробітників мобільного підрозділу можуть бути переведені в інші підрозідли. Доля решти наразі невідома, але глава компанії обіцяє зберегти робочі місця незалежно від остаточного рішення щодо мобільному бізнесу.

Чому LG може закрити або продати свій мобільний бізнес

З другого кварталу 2015 року мобільний підрозділ LG зазнає постійних збитків. Станом на 2020 рік сукупний операційний збиток компанії склав близько 5 трильйонів вон (4,5 мільярдів доларів). Коли Квон Бонг Сік на початку 2020 року обійняв посаду керівника, він обіцяв у 2021 році зробити мобільний бізнес прибутковим за рахунок пристроїв з унікальними фішками. Згодом компанія представила справді оригінальні LG Velvet і T-подібний LG Wing. Однак популярності такі смартфони не отримали.

Смартфони LG Wing та LG Velvet