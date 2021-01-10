LG випустила систему webOS 6.0 для розумних телевізорів: особливості та деталі
Компанія LG оголосила про випуск системи webOS 6.0 для своїх розумних телевізорів OLED, QNED Mini LED, NanoCell і UHD 2021 року, які будуть представлені на виставці CES 2021. Нова версія платформи пропонує більш зручні та інтуїтивно зрозумілі можливості пошуку контенту.
Що нового в webOS 6.0
У webOS 6.0 з'явився оновлений модуль LG ThinQ AI, який оснащений підтримкою нових голосових команд, повідомляє 24 канал. Це зробить управління телевізором і пошук по потоковим сервісів в мережі ще простішим, як запевняє виробник.
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- Головний екарн
Домашній екран в оновленій версії був повністю перероблений: тепер він забезпечує більш швидкий доступ до часто використовуваних додатків і суттєво спрощує процес пошуку контенту за допомогою рекомендацій, заснованих на перевагах користувача та історії перегляду.
- Дистанційка
Пульт дистанційного керування Magic Remote забезпечує більш просте управління при використанні функції розпізнавання голосу на основі LG ThinQ AI. Magic Remote має більш швидке сполучення з телевізором та іншими пристроями, а також оснащений гарячими клавішами для доступу до популярних сервісів.
Пульт дистанційного керування Magic Remote отримав нові функції
У Magic Remote є NFC-функція під назвою Magic Tap, яка пропонує миттєвий обмін контентом між телефонами і телевізором – необхідно просто доторкнутися смартфоном з підтримкою NFC до пульту Magic Remote, щоб почати перегляд контенту, що зберігається на телефоні.
- Magic Link
З'явилася і поліпшена версія Magic Link під назвою Magic Explorer. Вона пропонує можливість ознайомитися з додатковою інформацією, яка стосується того, що відображається на екрані. Це дозволяє швидко дізнаватися про акторів, місцях зйомок і інші подробиці про фільми і шоу.
- Інтуїтивний процес пошуку та покупки контенту
Функція content dependent забезпечить легкість та інтуїтивну зрозумілість процесу придбання продуктів, які пропонуються ефірними каналами і телевізійними сервісами LG. Нова функція Next Picks проаналізує переваги глядачів з метою пошуку додаткового контенту, який відповідає їхнім смакам.
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