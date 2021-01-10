Компанія LG оголосила про випуск системи webOS 6.0 для своїх розумних телевізорів OLED, QNED Mini LED, NanoCell і UHD 2021 року, які будуть представлені на виставці CES 2021. Нова версія платформи пропонує більш зручні та інтуїтивно зрозумілі можливості пошуку контенту.

Що нового в webOS 6.0

У webOS 6.0 з'явився оновлений модуль LG ThinQ AI, який оснащений підтримкою нових голосових команд, повідомляє 24 канал. Це зробить управління телевізором і пошук по потоковим сервісів в мережі ще простішим, як запевняє виробник.

Цікаво LG в рамках CES 2021 покаже гнучкий OLED-монітор, який змінює форму

Головний екарн

Домашній екран в оновленій версії був повністю перероблений: тепер він забезпечує більш швидкий доступ до часто використовуваних додатків і суттєво спрощує процес пошуку контенту за допомогою рекомендацій, заснованих на перевагах користувача та історії перегляду.

Дистанційка

Пульт дистанційного керування Magic Remote забезпечує більш просте управління при використанні функції розпізнавання голосу на основі LG ThinQ AI. Magic Remote має більш швидке сполучення з телевізором та іншими пристроями, а також оснащений гарячими клавішами для доступу до популярних сервісів.



Пульт дистанційного керування Magic Remote отримав нові функції

У Magic Remote є NFC-функція під назвою Magic Tap, яка пропонує миттєвий обмін контентом між телефонами і телевізором – необхідно просто доторкнутися смартфоном з підтримкою NFC до пульту Magic Remote, щоб почати перегляд контенту, що зберігається на телефоні.

Magic Link

З'явилася і поліпшена версія Magic Link під назвою Magic Explorer. Вона пропонує можливість ознайомитися з додатковою інформацією, яка стосується того, що відображається на екрані. Це дозволяє швидко дізнаватися про акторів, місцях зйомок і інші подробиці про фільми і шоу.

Інтуїтивний процес пошуку та покупки контенту

Функція content dependent забезпечить легкість та інтуїтивну зрозумілість процесу придбання продуктів, які пропонуються ефірними каналами і телевізійними сервісами LG. Нова функція Next Picks проаналізує переваги глядачів з метою пошуку додаткового контенту, який відповідає їхнім смакам.