Компанія LG Electronics таки остаточно закриває свій підрозділ мобільних телефонів. Принаймні про це повідомляють джерела. Інформація про те, що LG ліквідує свій підрозділ смартфонів була раніше, але експерти прогнозували, що корпорація продасть цей свій бізнес.

Як кажуть джерела, річ у тому, що поки що ніхто не хоче купувати цей підрозділ LG. Переговори з південнокорейським технологічним гігантом провалилися.

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У списку потенційних покупців були Volkswagen AG і в'єтнамська Vingroup JSC.

Що кажуть в LG

Раніше генеральний директор підрозділу побутової електроніки LG заявив, що компанія розглядає всі варіанти розвитку свого збиткового бізнесу.

Раніше також компанія зупинила розробку свого смартфона з розсувним екраном. Крім того, бренд скасував плани щодо запуску будь-яких нових смартфонів.

Джерела кажуть, що компанія повідомить про закриття підрозділу смартфонів вже на початку квітня.